4 стильні фішки від Памели Андерсон для жінок 50+

Осінній гардероб не мусить бути обмежений лише темними чи монохромними відтінками, що яскраво доводить стильний вихід Памели Андерсон. 59-річна зірка демонструє, як сміливо поєднувати восени неочевидні фактури та насичені принти, створюючи вишуканий і сучасний образ.

Акторка Памела Андерсон останнім часом зачаровує своїм стилем, і кожен її вихід на публіку стає предметом для бурхливого обговорення. Нещодавно на показі Carolina Herrera у Нью-Йорку акторка вразила модну публіку сміливим та водночас елегантним аутфітом. Памела обрала яскраво-червону водолазку, міді-спідницю з квітковим принтом та розкішне золотаве пальто з металічним відблиском.



Памела Андерсон у спідниці з квітами / Getty Images

Головний секрет цього образу – в грамотному колірному балансі. Насичений червоний відтінок светра та сережок ідеально перегукується з квітами на спідниці, а фактурне пальто додає цікавої текстури. Класичні чорні човники та лаконічна сумка стали ідеальним стриманим завершенням аутфіту.

Памела Андерсон поєднала золотий плащ з квітчастою спідницею: дивіться відео

Як створити яскравий осінній образ, як у Памели Андерсон

Обирайте спідницю з принтом і підбирайте верх у тон одного з його елементів.

Обирайте неочевидний верхній одяг із металічним ефектом для додавання текстури.

Використовуйте аксесуари під колір основного топа для гармонійного вигляду.

Завершуйте яскравий образ класичним чорним взуттям та базовою сумкою.

Жінкам 50 плюс можна сміливо переймати ці прийоми, адже вони додають свіжості та елегантності. Останнім часом акторка демонструє бездоганний смак, повернувшись до вишуканого стилю старого Голлівуду. Нещодавно Памела Андерсон затьмарила всіх на Венеційському кінофестивалі, підтвердивши статус сучасної ікони стилю.