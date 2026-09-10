Для цієї урочистої події акторка обрала кутюрну сукню з весняної колекції 2019 року від відомого бренду Carolina Herrera. Важкий і водночас ніжний сатин теплого сонячного кольору красиво виділявся на тлі червоної доріжки, пише видання W Magazine. Тканина ефектно переливалася під спалахами сотень фотокамер і підкреслювала кожен рух зірки.

Памела Андерсон на Венеційському кінофестивалі 2026

Сукня Памели повністю відкрила її плечі та ключиці, а плавний овальний виріз на грудях додав силуету чіткої форми. Особливу увагу привернули пишні об'ємні рукави вбрання. Біля зап'ястків їх акуратно перехоплює тканина, а краї спадають пишними легкими воланами. Позаду сукні розстелився довгий сатиновий шлейф, тому вся хода акторки виглядала велично та по-справжньому по-королівськи.

Андерсон ретельно продумала кожну дрібницю свого виходу. На шию вона одягла розкішне кольє з діамантами, яке виблискувало в променях вечірнього сонця. З-під подолу сукні визирали білі туфлі на підборах із гострим носком. Світле волосся Памела вклала у високу елегантну зачіску з м'якою ретро-хвилею біля чола в дусі золотого віку класичного Голлівуду.

Образ Памели Андерсон на Венеційському кінофестивалі 2026 / Фото Getty Images

Водночас акторка залишилася вірною своєму головному правилу останніх років і повністю відмовилася від важкого макіяжу. Її впевнена присутність показала всьому світу, що природна краса та сміливість бути собою прикрашають жінку краще за будь-який мейкап.

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