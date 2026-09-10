Для этого торжественного события актриса выбрала кутюрное платье из весенней коллекции 2019 года от известного бренда Carolina Herrera. Тяжелый и в то же время нежный сатин теплого солнечного цвета красиво выделялся на фоне красной дорожки, пишет издание W Magazine. Ткань эффектно переливалась под вспышками сотен фотокамер и подчеркивала каждое движение звезды.

Памела Андерсон на Венецианском кинофестивале 2026

Платье Памелы полностью обнажило ее плечи и ключицы, а плавный овальный вырез на груди придал силуэту четкую форму. Особое внимание привлекли пышные объемные рукава наряда. У запястий их аккуратно перехватывает ткань, а края ниспадают пышными легкими воланами. Сзади платья раскинулся длинный атласный шлейф, поэтому вся походка актрисы выглядела величественно и по-настоящему по-королевски.

Андерсон тщательно продумала каждую мелочь своего выхода. На шею она надела роскошное колье с бриллиантами, которое сверкало в лучах вечернего солнца. Из-под подола платья выглядывали белые туфли на каблуках с заостренным носком. Светлые волосы Памела уложила в высокую элегантную прическу с мягкой ретро-волной у лба в духе "золотого века" классического Голливуда.

Образ Памелы Андерсон на Венецианском кинофестивале 2026 / Фото Getty Images

В то же время актриса осталась верна своему главному правилу последних лет и полностью отказалась от яркого макияжа. Ее уверенное поведение показало всему миру, что естественная красота и смелость быть собой украшают женщину лучше любого макияжа.

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