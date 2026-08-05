Ідеальні перли більше не в моді: ця дивна прикраса підкорює світ цього літа

Цього літа модний світ захопив новий ювелірний тренд. Дизайнери та зірки масово вибирають прикраси, які повністю ламають стереотипи про звичну розкіш.

Йдеться про перлини скарамазе, які через їхню нестандартну форму ще називають бароковими. На відміну від звичних круглих, овальних чи краплеподібних перлів, вони ростуть абсолютно довільно та створюють дивовижні силуети, пише видання Vogue.

Головна прикраса літа 2026 року

У природі просто не існує двох однакових екземплярів, тому кожна така прикраса стає ексклюзивною та неповторною. Світові ювелірні доми сміливо поєднують їхній естетичний ретростиль із сучасним мінімалістичним дизайном, доводячи, що справжня краса полягає в природній недосконалості та виразному характері.

Прикраси на літо 2026 / Фото Magnific

Через складний шлях формування та рідкісність перли завжди вважали прикрасою для обраних. У минулому столітті ікони стилю Елізабет Тейлор, Одрі Гепберн та Грейс Келлі закріпили за ними статус символу вишуканого ювелірного етикету та високого смаку.

У сучасному світі цей класичний спадок підхопили сучасні зірки й бренд-амбасадори. Так, Кендалл Дженнер з'явилася в асиметричних перлах на Met Gala 2026, а модний Дім Chanel зробив їх головним акцентом у своїй свіжій рекламній кампанії зі співачкою Грейсі Абрамс.

Символізм скарамазе не менш цікавий за їхній вигляд. Хоча це твердження не має наукових підтверджень, існує думка, що такі химерні перлини втілюють внутрішній баланс, природну гармонію та сміливість бути собою.

Прикраси на літо 2026 / Фото Magnific

Що цікаво, такі перлини однаково гарно пасують як до денного лляного костюма, так і до вечірньої сукні, додаючи будь-якому літньому образу легкості, елегантності та вишуканого вінтажного шарму.

До речі, раніше ми розповідали про аксесуар, який дедалі частіше з'являється як на вулицях великих міст, так і в стрічках відомих фешн-блогерок. Ним модниці зараз масово замінюють класичні капелюхи.