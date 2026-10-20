Головна заміна френчу: новий затишний манікюр підкорює б'юті-світ цієї осені

У тренди цієї осені увійшов новий дизайн для коротких нігтів. Б'юті-фахівці пропонують обирати затишний піжамний манікюр замість традиційного френчу.

Як повідомляє популярне модне видання InStyle, головним хітом осіннього манікюру 2026 року стають витончені Pyjama Nails. Цей стильний дизайн поєднує теплу палітру та тонкі смужки, натхненні фактурами класичних шовкових або фланелевих чоловічих піжам.

Модний манікюр на осінь 2026

Він має доволі свіжий, стриманий та водночас самобутній вигляд. За словами редакторів видання, піжамний дизайн нігтів став вишуканою заміною звичному французькому манікюру.

Піжамний манікюр – який дизайн нігтів зробити восени / Фото Pinterest

Що цікаво, піжамний манікюр упевнено також замінює грайливий горошок завдяки своїй дивовижній практичності. Комбінація глибокого винного, темно-синього, білого, теракотового чи гірчичного відтінків бездоганно пасує до затишного трикотажу та структурованих пальт.

До того ж витончені вертикальні лінії візуально подовжують нігтьову пластину, що робить цей тренд справжньою знахідкою для власниць натуральних коротких нігтів.

Модний пастельний манікюр на осінь / Фото Pinterest

Щоб повторити цей естетичний манікюр вдома, знадобляться базове та топове покриття, кілька лаків улюблених кольорів і надзвичайно тонкий пензлик. Створити ефектний дизайн самостійно допоможе проста послідовність дій:

Підготуйте нігті, надайте їм бажаної форми, обережно відсуньте кутикулу та нанесіть захисну базу.

Розпочніть із найсвітлішого відтінку візерунка, нанесіть його тонким рівномірним шаром і дайте повністю висохнути.

Тонким пензлем акуратно проведіть ширші смужки контрастного кольору та ретельно просушіть кожен шар лаку.

Додайте найтонші графічні лінії темним відтінком, регулярно очищаючи пензлик рідиною для зняття лаку для бездоганної чіткості.

Закріпіть результат глянцевим топом, який згладить переходи між смужками та забезпечить бездоганну стійкість.

Який манікюр зробити восени / Фото Pinterest

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