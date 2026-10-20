Как сообщает популярное модное издание InStyle, главным хитом осеннего маникюра 2026 года становятся изящные Pyjama Nails. Этот стильный дизайн сочетает в себе теплую палитру и тонкие полоски, вдохновленные фактурами классических шелковых или фланелевых мужских пижам.
Модный маникюр на осень 2026
Он выглядит довольно свежо, сдержанно и в то же время самобытно. По словам редакторов издания, пижамный дизайн ногтей стал изысканной альтернативой привычному французскому маникюру.
Пижамный маникюр – какой дизайн ногтей сделать осенью / Фото Pinterest
Что интересно, пижамный маникюр уверенно вытесняет и игривый горошек благодаря своей удивительной практичности. Комбинация глубоких винных, темно-синих, белых, терракотовых или горчичных оттенков безупречно сочетается с уютным трикотажем и структурированными пальто.
К тому же изящные вертикальные линии визуально удлиняют ногтевую пластину, что делает этот тренд настоящей находкой для обладательниц натуральных коротких ногтей.
Модный пастельный маникюр на осень / Фото Pinterest
Чтобы повторить этот эстетичный маникюр дома, понадобятся базовое и топовое покрытие, несколько лаков любимых цветов и очень тонкая кисточка. Создать эффектный дизайн самостоятельно поможет простая последовательность действий:
- Подготовьте ногти, придайте им желаемую форму, аккуратно отодвиньте кутикулу и нанесите защитную базу.
- Начните с самого светлого оттенка узора, нанесите его тонким равномерным слоем и дайте полностью высохнуть.
- Тонкой кисточкой аккуратно нанесите более широкие полоски контрастного цвета и тщательно просушите каждый слой лака.
- Добавьте самые тонкие графические линии темным оттенком, регулярно очищая кисточку жидкостью для снятия лака, чтобы обеспечить безупречную четкость.
- Закрепите результат глянцевым топом, который сгладит переходы между полосками и обеспечит безупречную стойкость.
Какой маникюр сделать осенью / Фото Pinterest
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