Оттенки насыщенного эспрессо, нежного капучино, сладкой карамели и молочного шоколада выглядят роскошно и при этом прекрасно сочетаются с теплыми шерстяными свитерами и объемными пальто. Современные мастера маникюра предлагают множество стильных решений для любой длины и формы ногтей. О самых актуальных дизайнах этого сезона, которые создают неповторимую осеннюю атмосферу, уже рассказало издание Cosmopolitan.

Маникюр с металлическими деталями

Сочетание глубокого коричневого цвета с металлическим блеском создает невероятно эффектный контраст. Этой осенью модницы массово выбирают темную базу, которую дополнительно украшают золотой фольгой, тонкими хромированными линиями или бронзовой втиркой. Металлические акценты придают плотному покрытию визуальную легкость и праздничность. Такой дизайн отличается смелым характером, прекрасно отражает свет в пасмурные осенние дни и удачно сочетается с золотыми ювелирными украшениями на руках.

Коричневый маникюр с металлическими деталями на осень / Фото Pinterest

Bambi nails

Для поклонниц нежных и неординарных решений настоящей находкой стал новый тренд на так называемые ногти Бэмби. Основа такого маникюра имеет полупрозрачный, молочный или светло-бежевый оттенок. Сверху мастер хаотично рисует аккуратные коричневые пятнышки, которые имитируют окрас маленького олененка. Главное преимущество этого дизайна заключается в его простоте и деликатности. Он представляет собой более мягкую альтернативу дерзкому леопардовому принту, не перегружает образ лишними деталями и гарантированно привлекает внимание окружающих.

Необычный дизайн ногтей на осень 2026 / Фото Pinterest

Дизайн с геометрическим принтом

Геометрия возвращается в моду в совершенно обновленном формате. Теперь вместо резких черно-белых контрастов стилисты используют мягкие переходы кофейных оттенков. Мастера сочетают оттенки горького шоколада, мокко и кремового латте на одной ногтевой пластине, разделяя их тонкими аккуратными линиями. Геометрические узоры в виде абстрактных фигур или диагоналей помогают визуально удлинить ногти и делают маникюр более динамичным.

Какой маникюр сделать осенью – стильные идеи / Фото Pinterest

Latte nails

Классические полупрозрачные нюдовые лаки уступают место теплым оттенкам латте. Такое монохромное покрытие выглядит чрезвычайно элегантно и не требует никаких дополнительных рисунков. Ногти напоминают леденцы с карамельным сиропом, идеально подчеркивают красоту ухоженных рук и подходят к любому гардеробу.

Кофейный маникюр / Фото Pinterest

Коричневый френч

Чтобы повторить такой маникюр, мастера заменяют традиционную белую линию на кончиках ногтей насыщенным шоколадным или кофейным цветом. Особенно популярен сейчас микрофренч, где темная полоска остается максимально тонкой и деликатной. Такой маникюр отрастает практически незаметно, визуально удлиняет пальцы и становится изысканной альтернативой привычному дизайну.

Коричневый френч / Фото Pinterest

Уже через несколько недель люди во всем мире будут праздновать Хэллоуин. Если вы еще не знаете, какой маникюр сделать 31 октября, то предлагаем ознакомиться с нашей подборкой.