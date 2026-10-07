В индустрии красоты произошел настоящий взрыв: по данным платформы Fresha, количество поисковых запросов по маникюру "бэмби" выросло более чем на 950%. Классические хищные узоры уступают место более мягкой и уютной эстетике, пишет Cosmopolitan.
Вместо контрастного леопарда или зебры новый дизайн сочетает теплую осеннюю палитру – карамельный, шоколадный, кремовый и бежевый оттенки с мягкими светлыми пятнышками. Основательница нью-йоркского салона Peach Bling Сандра Вей отмечает, что секрет популярности этого маникюра заключается в его универсальности и сдержанности.
Бэмби выглядит гораздо нежнее и слаще, чем другие анималистические принты, которые иногда кажутся слишком смелыми или графичными,
– говорит мастер.
Маникюр бэмби"на осень 2026 года / Фото из инстаграма Sunrin Jeoung
Как стилизовать олений принт на ногтях
Главное преимущество дизайна заключается в его вариативности. Его можно легко адаптировать под любой стиль и длину ногтей. Эксперты предлагают несколько стильных решений для осеннего нейл-арта:
- Классическое сплошное покрытие с органично расположенными пятнышками разных размеров.
- Акцентный маникюр, где принт украшает только один или два ногтя.
- Элегантно интегрированный френч с пятнышками на кончиках.
- Покрытие с добавлением втирки или хромовой пудры для изысканного блеска.
Олений принт на ногтях / Фото из инстаграма dadanail
Что касается формы, по словам Сандры Вей, лучше всего для этого узора подходят миндалевидные и мягкие овальные ногти. Такая форма визуально удлиняет пальцы и придает ухоженного вида.
Как сделать ногти в стиле Бэмби: инструкция для выполнения в домашних условиях
Воссоздать дизайн "бэмби" гораздо проще, чем кажется на первый взгляд, ведь он не требует идеальной симметрии. Для создания маникюра понадобятся базовый теплый лак (карамельный, нюдовый или коричневый), светло-кремовый оттенок и тонкая кисточка, дотс или даже обычная заколка для волос.
Пошаговая техника от Сандры Вей:
- Нанесите теплую нюдовую или карамельную базу и дайте ей высохнуть.
- С помощью дотса или заколки нанесите небольшую каплю светлого лака.
- Легкими хаотичными движениями растяните края капли, создавая естественную неровную форму.
- Чередуйте размеры пятен и оставляйте между ними свободное пространство, избегая четкого геометрического порядка.
Именно эта легкая неидеальность делает дизайн естественным и похожим на настоящий узор олененка,
– говорит Сандра.
Маникюр с принтом под оленя / Фото из инстаграма Certified Nail Tech
Принт бэмби уже уверенно покоряет мировую моду и гардеробы трендсеттеров. Читайте на 24 Канале, как можно стильно носить одежду с этим животным рисунком.