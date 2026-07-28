Секрет ідеального образу з будь-яких речей: як працює правило трьох кольорів

У гонитві за гарячими трендами ми часто стикаємося з вічною проблемою: шафа повна речей, а вдягнути нічого. Річ у тім, що часто деталі з шафи просто не поєднуються між собою. Але щоб скласти дійсно стильний та модний образ зовсім не обов'язково мати диплом стиліста.

Вам достатньо лише знати, як працює золотий алгоритм, яким давно користуються фешн-редактори, зірки та стилісти – правило трьох кольорів. Як пише Vogue PL, він допомагає легко приборкати навіть найсміливіші відтінки та позбавляє образ відчуття випадковості.

Що таке правило трьох кольорів?

Суть цього прийому проста: ви будуєте свій лук довкола трьох відтінків, де кожен виконує чітку роль і займає свою пропорцію (60% – 30% – 10%):

базовий колір (60%) – задає загальний тон та характер. Це основа вашого вбрання (пальто, костюм, сукня чи основний верх із низом);

додатковий колір (30%) – створює глибину, гармонійно контрастує з основою та підкреслює її (наприклад, сорочка, светр або спідниця);

акцентний колір (10%) – той самий соковитий штрих чи вишенька на торті. Зазвичай це аксесуари: взуття, сумка, ремінь або виразні прикраси.



Як працює правило трьох кольорів в одязі / фото з інстаграму Блер Еді

Модні комбінації кольорів 2026 для ваших образів:

небесно-блакитний + глибокий шоколадний + соковитий червоний (ідеальне поєднання деніму чи сорочки з коричневою базою та акцентними червоними мюлями чи сумочкою);

елегантний беж + базовий чорний + насичений burgund (шляхетна класика, де глибокий винний акцент додає образу особливої елегантності);

ніжно-рожевий + стриманий сірий + оливковий (свіже та незаїжджене поєднання для затишних осінніх аутфітів).

Для створення модних осінніх образів вам також знадобиться трендова палітра відтінків, на яку роблять ставки стилісти цього року.