Якщо ви думали, що анімалістика вже нічим не зможе здивувати, то мода підготувала несподіваний поворот. Розповідаємо, який чорно-білий візерунок захопив стрітстайл і як інтегрувати його у свій гардероб, щоб мати дорогий і сучасний вигляд.

Раніше ми вже розповідали про головні трендові принти цього сезону, проте тоді у списку беззаперечних фаворитів ще не було принту під далматинця. Довгий час увагу модниць забирали звичні принти під леопарда, зебру чи корову, залишаючи плямистий чорно-білий малюнок у тіні.



Як стильно носити принт під далматинця / Getty Images

Проте ближче до кінця осені ситуація різко змінилася, і саме принт під далматинця несподівано вирвався в лідери та став головним мікротрендом холодних місяців. Його секрет простий – графічність, лаконічна колірна гама та легка грайливість, яка освіжає стримані осінньо-зимові аутфіти.



Плащ під далматинця з червоними аксесуарами / Фото з Pinterest

З чим і як носити принт під далматинця, щоб не перевантажити образ

Найпростіший і найбезпечніший спосіб подружитися з цим візерунком – побудувати образ навколо монохромної бази. Оскільки сам принт складається з контрастного поєднання білого або молочного фону та хаотичних чорних плям, він ідеально поєднується з чорними вовняними штанами, білою сорочкою, сірим кашеміровим светром або класичним денімом. У такому комплекті плямиста річ стає головним акцентом, але не створює візуального шуму.



Як носити принт під далматинця восени / Фото з Pinterest

Якщо хочеться додати кольору, стилісти радять поєднувати далматинця з глибокими, насиченими відтінками осінньо-зимової палітри. Надзвичайно ефектний та дорогий вигляд цей принт має в парі з винним, бордовим, шоколадним, темно-зеленим або кобальтовим.

Особливо вдало такий дует працює у грі фактур – наприклад, коли пухнасте пальто чи шуба зі штучного хутра з плямистим візерунком поєднується з гладкою шкірою або щільним трикотажем.



З чим носити штани під далматинця / Фото з Pinterest

Тим, хто поки не готовий до акцентного верхнього одягу, сукні чи штанів, варто почати з аксесуарів. Сумка з принтом під далматинця, взуття з коротким ворсом, шовкова хустка на шию або навіть рукавички здатні оживити базове чорне пальто чи тренч.



Модна шубка під далматинця / Фото з Pinterest

Головне правило під час роботи з цим візерунком – не змішувати його в одному образі з іншими активними принтами та обирати лаконічний крій речей без зайвого декору, щоб плямистий малюнок працював як стильна графіка, а не театральний костюм.

Цього року в тренди також неочікувано увірвався принт під оленятко Бембі, який зараз у різних варіаціях носять модниці в усьому світі.