Альтернатива леопарду: 7 наймодніших принтів та фактур для стильного гардеробу

На тижнях моди вулиці головних столиць заполонили альтернативні анімалістичні принти та фактури, пише Who What Wear. Замість класичного леопарда стилісти пропонують звернути увагу на унікальні текстури та візерунки, які легко адаптувати до базового гардеробу.

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Модні осінні принти, які вже можна носити

Серед головних фаворитів осіннього сезону експерти виділяють сім ключових мотивів:

тиснення під крокодила – розкішна фактура для акцентних сумок, шкіряних курток і чобіт до коліна, яка додає образу лиску;

Сумка з тисненням під крокодила в моді / Фото з Pinterest

зебра – контрастний графічний принт із динамічним характером, що ідеально поєднується із лаконічним тотал-блек аутфітом;

зміїний принт – універсальний вибір із легким рок-н-рольним настроєм, який у нейтральних відтінках працює як базова монохромна річ;

Штани зі зміїним принтом на осінь / Фото з інстаграму anoushkalila

тигровий візерунок – виразний та сміливий принт у дусі гламуру 1970-х років для впевнених вечірніх виходів;

принт Бембі – найніжніший мотив із м'якими плямами оленяти, який має чудовий вигляд на пухнастих шубах зі штучного хутра та затишних штанах;

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Курточка з принтом під оленя / Фото з інстаграму miss_runway_

текстура шкіри вугра – витончений і делікатний вибір для тих, хто віддає перевагу тихій розкоші та стриманим акцентам;

черепаховий візерунок – ідеальний варіант для новачків, який найкраще розкривається у сонцезахисних окулярах, шпильках та елегантних мюлях;

Сонцезахисні окуляри з принтом під черепаху / Фото з Pinterest

Для створення збалансованого та гармонійного вигляду акцентні анімалістичні деталі найкраще поєднувати із затишною базою. Дізнайтеся, як стильно додати більше в'язаних речей до гардеробу, щоб легко комбінувати фактурний трикотаж із наймоднішими принтами сезону.