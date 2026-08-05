20-річна спадкоємиця іспанського престолу Леонор зачарувала трендовим образом у стилі тай-дай

4 серпня король Іспанії Філіп VI та королева Летиція влаштували традиційний літній прийом у садах палацу Марівент на Майорці. На захід запросили представників влади, громадських організацій та інших сфер життя Балеарських островів. Серед гостей також були принцеса Леонор, інфанта Софія та королева Софія.

Особливу увагу гостей і модних оглядачів цього разу привернув образ принцеси Леонор. Зокрема, його детально розібрало популярне іспанське видання Lecturas.

Спадкоємиця іспанського престолу обрала літній комплект у стилі тай-дай від бренду Thinking MU. Він складався з топа без рукавів із човниковим вирізом та довгої спідниці фасону парео із зав'язкою на талії. Загальна вартість вбрання становить 220 євро (приблизно 11 326 гривень).

Свій look Леонор доповнила золотистими сандалями на пласкій підошві та лаконічними золотистими прикрасами.

Принцеса розпустила волосся та зробила легкі "пляжні" хвилі, хоча зазвичай з'являється на публіці з прямим волоссям або зібраною зачіскою. Макіяж також відповідав літньому настрою образу: помаранчеві тіні, чорна підводка для очей і блиск для губ із червонуватим відтінком.

Принцеса Леонор зачарувала літнім образом на офіційному прийомі на Майорці. Для перегляду фото гортайте праворуч:

Уже незабаром літні канікули принцеси завершаться. 7 вересня Леонор розпочне навчання в Університеті Карлоса III у Мадриді. Новий етап освіти стане важливим складником її підготовки до майбутньої ролі королеви Іспанії.

До речі, нещодавно ще одна юна представниця королівської родини опинилася в центрі уваги. 11-річна принцеса Шарлотта зачарувала публіку елегантним образом на Іграх Співдружності, з'явившись у сукні вартістю 69 доларів.