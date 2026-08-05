На этот раз особое внимание гостей и модных обозревателей привлек образ принцессы Леонор. В частности, его подробно рассмотрело популярное испанское издание Lecturas.

Наследница испанского престола выбрала летний комплект в стиле тай-дай от бренда Thinking MU. Он состоял из топа без рукавов с вырезом и длинной юбки фасона парео с завязкой на талии. Общая стоимость наряда составляет 220 евро (примерно 11 326 гривен).

Свой look Леонор дополнила золотистыми сандалиями на плоской подошве и лаконичными золотистыми украшениями.

Принцесса распустила волосы и сделала легкие "пляжные" волны, хотя обычно появляется на публике с прямыми волосами или в прическе. Макияж также соответствовал летнему настроению образа: оранжевые тени, черная подводка для глаз и блеск для губ с красноватым оттенком.

Принцесса Леонор очаровала летним образом на официальном приеме на Майорке. Для просмотра фото листайте вправо:

Уже совсем скоро летние каникулы принцессы подойдут к концу. 7 сентября Леонор начнет обучение в Университете Карлоса III в Мадриде. Новый этап образования станет важной составляющей ее подготовки к будущей роли королевы Испании.

Кстати, недавно еще одна юная представительница королевской семьи оказалась в центре внимания. 11-летняя принцесса Шарлотта очаровала публику элегантным образом на Играх Содружества, появившись в платье стоимостью 69 долларов.