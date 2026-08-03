Подробнее об образе Шарлотты рассказало издание Instyle.
Какое платье надела принцесса Шарлотта
Для редкого семейного выхода 11-летняя Шарлотта выбрала белый сарафан, который тонко соединил модные предпочтения ее матери и знаменитой бабушки – принцессы Дианы.
Так, юная принцесса надела белое платье от бренда Guess с аккуратным воротничком, пуговицами и короткими рукавами. Стоимость наряда составляет 69 долларов.
Особый шарм платью придавал комбинированный принт. Полосатый мотив на юбке и талии гармонировал с джемпером Кейт Миддлтон (его принцесса Уэльская дополнила белой юбкой и темно-зеленым блейзером от Ralph Lauren). А мелкий черный горошек напомнил о любимом узоре принцессы Дианы, которая часто выбирала такой принт для публичных выходов.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Шарлотта дополнила образ белым браслетом из бусин, оставив длинные русые волосы распущенными.
Что интересно, королевская семья не спешит вовлекать Шарлотту и ее братьев в публичную жизнь, делая это постепенно и взвешенно. По словам экспертов, в будущем юная принцесса займет важное место в жизни монархии. В частности, она может получить титул королевской принцессы, который сейчас носит сестра короля Чарльза, принцесса Анна.
Кстати, Шарлотта часто подражает стилю своей матери. Например, в июле на Уимблдоне принцесса повторила особый образ Кейт Миддлтон.