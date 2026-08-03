Подробнее об образе Шарлотты рассказало издание Instyle.

Какое платье надела принцесса Шарлотта

Для редкого семейного выхода 11-летняя Шарлотта выбрала белый сарафан, который тонко соединил модные предпочтения ее матери и знаменитой бабушки – принцессы Дианы.

Так, юная принцесса надела белое платье от бренда Guess с аккуратным воротничком, пуговицами и короткими рукавами. Стоимость наряда составляет 69 долларов.

Особый шарм платью придавал комбинированный принт. Полосатый мотив на юбке и талии гармонировал с джемпером Кейт Миддлтон (его принцесса Уэльская дополнила белой юбкой и темно-зеленым блейзером от Ralph Lauren). А мелкий черный горошек напомнил о любимом узоре принцессы Дианы, которая часто выбирала такой принт для публичных выходов.

Шарлотта дополнила образ белым браслетом из бусин, оставив длинные русые волосы распущенными.

Что интересно, королевская семья не спешит вовлекать Шарлотту и ее братьев в публичную жизнь, делая это постепенно и взвешенно. По словам экспертов, в будущем юная принцесса займет важное место в жизни монархии. В частности, она может получить титул королевской принцессы, который сейчас носит сестра короля Чарльза, принцесса Анна.

Кстати, Шарлотта часто подражает стилю своей матери. Например, в июле на Уимблдоне принцесса повторила особый образ Кейт Миддлтон.