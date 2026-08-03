У сукні за 69 доларів: 11-річна принцеса Шарлотта зачарувала образом на Іграх Співдружності

Принцеса Шарлотта знову привернула увагу шанувальників британської монархії своїм витонченим образом. На вихідних юна принцеса разом із батьками, Кейт Міддлтон та принцом Вільямом, а також братами Джорджем і Луї відвідала Ігри Співдружності у Ґлазго.

Детальніше про образ Шарлотти – розповіло видання Instyle.

Яку сукню одягнула принцеса Шарлотта

Для рідкісного сімейного виходу 11-річна Шарлотта обрала білий сарафан, який тонко поєднав модні уподобання її матері та знаменитої бабусі – принцеси Діани.

Так, юна принцеса вдягла білу сукню від бренду Guess з акуратним комірцем, ґудзиками та короткими рукавами. Вартість вбрання становить 69 доларів.

Особливого шарму сукні додавав комбінований принт. Смугастий мотив на спідниці й талії гармоніював із джемпером Кейт Міддлтон (його принцеса Уельська доповнила білою спідницею та темно-зеленим блейзером від Ralph Lauren). А дрібний чорний горошок нагадав про улюблений візерунок принцеси Діани, яка часто обирала такий принт для публічних виходів.

Шарлотта доповнила образ білим браслетом із намистин, залишивши довге русяве волосся розпущеним.

Що цікаво, королівська родина не поспішає залучати Шарлотту та її братів до публічного життя, роблячи це поступово й виважено. За словами експертів, у майбутньому юна принцеса посяде важливе місце в житті монархії. Зокрема, вона може отримати титул Королівської принцеси, який нині носить сестра короля Чарльза, принцеса Анна.

До речі, Шарлотта часто наслідує стиль своєї матері. Наприклад, у липні на Вімблдоні принцеса повторила особливий образ Кейт Міддлтон.