Забудьте об устаревших стереотипах: вот золотые правила идеального макияжа

Создание безупречного макияжа – это настоящее искусство, требующее не только мастерства и правильно подобранной декоративной косметики. Огромную роль играют подготовительные этапы и умение грамотно сочетать текстуры.

Именно эти, на первый взгляд, незаметные детали делают макияж стойким, естественным и изысканным. 24 Канал собрал для вас 5 самых полезных советов от профессиональных визажистов, которые помогут создать идеальный макияж в любом возрасте и вывести ваши ежедневные бьюти-ритуалы на новый уровень.

Правила макияжа в домашних условиях

Секрет профессиональных визажистов заключается не только в их мастерстве, но и в некоторых нюансах, которые помогают им идеально наносить косметику на лицо. Вот основные из них:

используйте фиксатор макияжа слоями , а не только в конце. Забудьте о стереотипе, что спрей-фиксатор нужен только в качестве финального штриха. Попробуйте наносить его легким слоем между различными этапами: после тонального крема, после пудры и в конце – после румян. Это помогает средствам буквально "слиться" с кожей, устраняет излишний эффект мутности и гарантирует железобетонную стойкость;

не ждите полного впитывания уходовых средств. Мнение о том, что после нанесения увлажняющего крема нужно ждать 10 – 15 минут, устарело. Большинство современных сывороток и легких флюидов работают лучше всего, когда тональное средство наносится на слегка влажную кожу – так оно ложится значительно ровнее и легче растушевывается;



Как правильно делать макияж самостоятельно / Фото с Pexels

Матовый финиш для зрелой кожи – это нормально. Считается, что для зрелой кожи подходят исключительно сияющие текстуры. Однако слишком увлажняющие средства часто скатываются и подчеркивают морщины. Шелковистый, мягкий матовый консилер или тон, нанесенный тонким слоем на проблемные зоны, создаст гораздо более ровный и стойкий рельеф в любом возрасте;

наносите тональный крем точечно. Необязательно покрывать плотным слоем все лицо, создавая эффект маски. Применяйте тональный крем только там, где есть покраснения или нюансы, которые хочется скрыть. Главное – подобрать оттенок, который идеально совпадает с вашим естественным тоном кожи;

не бойтесь наносить косметику пальцами. Кисти и спонжи – это прекрасно, но тепло ваших пальцев помогает кремовым текстурам (консилерам, кремовым румянам или теням) буквально таять на коже и ложиться максимально естественно и без усилий.

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