Одна деталь изменит весь образ: Андре Тан назвал 4 трендовых аксессуара на осень 2026
Стильный образ не обязательно состоит из большого количества дорогих или модных вещей. Иногда один правильно подобранный аксессуар способен полностью преобразить даже самое простое сочетание рубашки и джинсов.
Об этом в новом видео в инстаграме рассказал известный украинский дизайнер Андре Тан. Модельер отметил, что осенью 2026 года именно аксессуары будут играть важную роль в образах, поэтому советует обратить внимание на четыре вещи.
Большие серьги
По словам Андре Тана, минималистичные украшения уступают место более заметным моделям. Поэтому осенью стоит присмотреться к большим, декоративным и даже немного необычным серьгам.
Клатчи
Еще один аксессуар, который стоит добавить в осенний гардероб, – клатч. Такую сумку можно носить в руке или под мышкой, создавая непринужденный образ с нотками итальянской элегантности.
Кожаные перчатки
Андре Тан также советует обратить внимание на короткие кожаные перчатки до запястья. Классические черные модели помогут сделать образ более элегантным и сдержанным. В то же время тем, кто не боится ярких акцентов, дизайнер советует выбирать цветные перчатки. Они помогут сделать даже простое серое пальто более интересным.
Шелковый платок
Не теряет актуальности и шелковый платок. Однако носить его можно не только традиционным способом – на шее. Дизайнер советует экспериментировать: завязывать платок на ручке сумки, использовать вместо ремня или повязывать на запястье. Так один и тот же аксессуар каждый раз будет выглядеть по-новому.
Стиль – это не то, что у вас много вещей. Стиль – это когда вы знаете, какая одна деталь меняет просто все,
– подчеркнул Андре Тан.
Поэтому, по словам дизайнера, чтобы освежить осенний гардероб, не обязательно покупать много новых вещей. Иногда достаточно всего одного правильно подобранного аксессуара.
Кстати, ранее Андре Тан назвал главные тренды обуви на осень 2026 года.