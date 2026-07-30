Ассия Ахат удивила тем, как сама подстригает челку: звездная инструкция стильной стрижки

Даже звезды время от времени берут ножницы в руки и сами стригутся или укладывают волосы без помощи стилистов – и в этом нет абсолютно ничего удивительного. Звезды – такие же люди, как и мы.

Недавно украинская скрипачка и певица Ассия Ахат, которая вернулась в Киев, призналась, что уже несколько месяцев самостоятельно подстригает челку прямо в ванной комнате. По словам артистки, впервые такую прическу ей сделала известная стилистка Лера Горностай, после чего она решила поддерживать результат самостоятельно.

Уже год я делаю это сама,

– призналась скрипачка.

Как оказалось, уход за прической в домашних условиях не требует сложных инструментов или специальных навыков, если знать несколько простых секретов от звезды.

Как подстричь челку дома по методу Ассии Ахат

Для начала подготовьте инструменты. Достаточно иметь под рукой обычную расческу для волос и удобные ножницы:

Далее нужно тщательно расчесать волосы и челку.

Теперь стоит определиться с формой челки. Текстурная челка, как у Ахат, не должна быть идеально ровной. Верхняя точка выделяется углом, там нужно сделать пряди самыми короткими. Стричь волосы по бокам стоит так, чтобы края получались легкими "зубчиками". Звезда советует не стремиться к идеальному результату и симметрии.

Подстригайте интуитивно, как советует певица. Более длинные пряди по бокам, выходящие за линию бровей, подравнивайте легкими точечными движениями ножниц – интуитивно и без спешки.

Зафиксируйте результат. В конце расчешите челку и слегка сбрызните ее лаком для волос, придав нужную форму руками.

Ассия Ахат подстригает себе челку сама: смотрите видео

Действительно, получилось стильно, самобытно и неординарно. Единственное, что мы бы добавили к советам Ассии – это иметь дома острые ножницы, с которыми вам было бы легко воплощать творческие замыслы.

А также дополним инструкцию Ассии Ахат профессиональными советами парикмахеров о том, что нужно сделать, чтобы правильно определиться с формой и подстричь челку своими руками.