Стилистка показала, как модно носить базовую рубашку оверсайз из секонд-хенда: это настоящая находка

Шопинг в секонд-хенде давно перестал быть просто способом сэкономить – сегодня это настоящая охота за уникальными и качественными вещами. Среди множества вешалок можно найти настоящие сокровища, в частности обычные базовые рубашки (даже из мужского отдела), которые отличаются идеальным плотным материалом и желанным оверсайз-кроем.

Известная стилистка Елена Шевченко в своем инстаграме доказала, что даже самый простой базовый верх из секонд-хенда может стать основой для крутого образа. Она показала, как правильно подобранные детали могут превратить обычную вещь в изысканный комплект.

Для своего наряда Елена выбрала белую рубашку оверсайз из секонд-хенда и дополнила ее лаконичным черным галстуком. В качестве нижней части образа она использовала шелковую черную макси-юбку прямого кроя, а сверху накинула структурированный черный пиджак. Особый характер сформированному образу придали аксессуары: массивная сумочка-хобо, элегантные кожаные перчатки без пальцев, лаконичные очки и брошь.

Как носить оверсайз-рубашку из секонд-хенда: смотрите видео

С чем еще сочетать базовую рубашку из секонд-хенда

Белая рубашка оверсайз – это на самом деле универсальная основа для многих осенних комбинаций:

с заправленным краем в джинсы. Достаточно заправить только один край рубашки в прямые джинсы с высокой посадкой и добавить акцентный ремень;

в качестве верхнего слоя поверх топа или платья. Носите ее расстегнутой вместо легкого кардигана или накидки;

под объемный свитер. Выпускайте воротник, манжеты и нижний край рубашки из-под трикотажного верха для создания эффекта многослойности;

с "бабушкиными" вязаными или строгими костюмными жилетками. Это вообще беспроигрышное сочетание. Что касается низа, то это могут быть прямые джинсы, брюки-палаццо или джинсовая юбка.



Как стильно носить рубашку из секонд-хенда / Фото с Pinterest

Как говорит стилистка Елена Шевченко: "Вам не нужно много вещей, вам нужно знать, как их стилизовать".

Базовые вещи на самом деле легко поддаются экспериментам – вам просто нужно начать этот эксперимент. Узнайте больше о том, какие рубашки будут в моде осенью 2026 года, чтобы легко обновить гардероб актуальными фасонами.