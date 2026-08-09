Даже состоятельные женщины их покупают: 6 вещей, которые должны быть в гардеробе каждой

Чтобы выглядеть стильно и дорого, вовсе не обязательно тратить большие суммы на одежду. Часто достаточно нескольких качественных базовых вещей, которые легко сочетаются друг с другом и остаются актуальными не один сезон.

Стилист Натали Карлайл, которая много работала с состоятельными клиентками, назвала шесть доступных вещей, которые помогут создать элегантный образ. По ее словам, для этого вовсе не нужно покупать вещи люксовых брендов. Об этом пишет Hello!.

Так, основой гардероба должна стать качественная белая футболка. Натали Карлайл советует не тратить деньги на дешевые модели, которые быстро теряют форму после стирки, а вместо этого выбирать изделия из натуральных или смешанных тканей. Например, футболки из смеси шелка и хлопка выглядят значительно дороже и элегантнее.

Белая футболка / Фото с сайта бренда H&M

Еще одна вещь, на которую, по мнению стилистки, стоит обратить внимание – хорошо скроенный жакет. Он легко делает даже самый простой образ из джинсов и футболки более изысканным и уместным как для повседневных дел, так и для деловых встреч.

Тенденция на "тихую роскошь" коснулась и сумок. Карлайл отметила, что мода на большие логотипы постепенно уходит в прошлое, а все больше ценятся качественные материалы, лаконичный дизайн и мастерство исполнения.

Черная кожаная сумка-тоут / Фото с сайта Symbol

Эксперт не советует торопиться и при выборе джинсов. Она рекомендует примерить разные фасоны, даже те, которые сначала кажутся необычными, ведь именно они могут идеально сидеть по фигуре. Кроме того, Натали Карлайл советует покупать джинсы чуть более плотными, поскольку со временем деним становится мягче и немного растягивается. Чтобы вещь дольше сохраняла насыщенный цвет, стирать ее следует наизнанку и только по мере необходимости.

Джинсы прямого кроя / Фото с сайта бренда BAZHANE

Также в базовом гардеробе, по мнению стилистки, обязательно должны быть универсальные кроссовки. Лучше всего выбирать модели с лаконичным дизайном, которые одинаково удачно сочетаются и с классическими брюками, и с женственными платьями.

Образ с лаконичными кроссовками / Фото с Pinterest

Дополнить базу стилистка советует качественным трикотажем. Одной из лучших инвестиций она называет кашемировый джемпер, но подчеркивает, что фасон должен быть современным, чтобы образ не выглядел устаревшим.

Образ с кашемировым джемпером / Фото с Pinterest

Если же вы планируете обновить гардероб к новому сезону, обратите внимание и на 6 летних вещей, которые останутся в тренде осенью 2026 года. Они позволят легко адаптировать любимые образы к более прохладной погоде без лишних затрат.