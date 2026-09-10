Как выглядеть на 10 лет моложе: 3 модных вещи на осень 2026 года

Осенний гардероб может быть не только практичным, но и выразительным. Стилисты уже обратили внимание на вещи, которые помогают легко создавать актуальные комбинации. Среди них есть базовые элементы, которые одинаково удачно смотрятся в любом возрасте и придают образу свежесть.

С наступлением первых прохладных дней стоит пересмотреть свой гардероб и сделать ставку на вещи, сочетающие в себе практичность, изысканность и современную динамику. Эксперты издания Interia Styl рекомендуют выбирать универсальные фасоны и качественные материалы, которые довольно быстро создают эффект дорогого и ухоженного образа.

Классический светлый тренч

Бежевый или кремовый тренч – это абсолютная классика осеннего сезона. Оптимальная длина, подобранная под ваш рост, создает гармоничные пропорции силуэта.

Светлые оттенки у лица рассеивают тени, визуально освежают кожу и придают легкость. Такие тренчи одинаково стильно смотрятся как с вечерними платьями, так и с повседневными джинсами.

Светлый тренч на осень 2026 / Фото Pinterest

Современные джинсы с высокой посадкой

Джинсы классического синего цвета с высокой посадкой и более свободными штанинами – секрет динамичного и молодого образа. На пике популярности остаются модели wide leg, bootcut и barrel.

Свободный крой мягко моделирует фигуру, визуально удлиняет ноги и придает образу непринужденную современную энергию. Такие джинсы прекрасно гармонируют как со строгими жакетами, так и с уютным трикотажем.

Какие джинсы носить осенью / Фото Pinterest

Стильные кроссовки в стиле ретро

Завершающим акцентом современного осеннего аутфита станут аккуратные кроссовки в благородной цветовой гамме. В частности, в оттенках бордо, шоколада, бежевого или белого. В тренде модели из кожи и мягкой замши.

Как отмечают стилисты, обувь в ретро-стиле снимает лишнюю формальность с классического пальто или костюма, делая капсульный гардероб максимально практичным и актуальным.

Стильная обувь на осень / Фото Pinterest

Выбирая эти три элемента, вы инвестируете в универсальную базу для любого возраста. Не бойтесь экспериментировать и выбирайте то, в чем чувствуете себя уверенно.

А если вы любите одежду сочных оттенков, то не стоит расстраиваться, ведь стилисты уже рассказали, как носить яркие цвета осенью и зимой.