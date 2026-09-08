Гардероб на все времена: 7 культовых вещей, в которые стоит инвестировать деньги уже сейчас

В погоне за мимолетными микротрендами легко оказаться перед переполненным шкафом вещей, которые уже через несколько месяцев теряют свою актуальность или привлекательный вид. Эксперты из мира моды все чаще призывают к осознанному подходу: покупать меньше, но выбирать более качественные предметы гардероба, которые прослужат долгие годы и будут легко сочетаться друг с другом.

Вместо очередной ультрамодной новинки стоит обратить внимание на вещи, дизайн и функциональность которых проверены десятилетиями, пишет Vogue. Инвестиции в качественную базовую капсулу – это не только экономически выгодно в долгосрочной перспективе, но и экологически ответственно. Ловите 7 базовых и всегда актуальных вещей, которые останутся в вашем гардеробе практически навсегда.

Классический тренч

Классический двубортный тренч сдержанного бежевого, песочного или черного оттенка – незаменимая вещь для межсезонья. Он одинаково изысканно смотрится как с деловым костюмом или вечерним платьем, так и с повседневными джинсами и кроссовками. Качественный водонепроницаемый материал и проверенный временем фасон делают его покупкой, которая выдержит любые капризы моды.



Бежевый тренч всегда в моде / фото из инстаграма

Идеальная белая рубашка

Белая рубашка свободного или классического кроя (из качественного хлопка или шелка) – это настоящая основа для создания любого образа. Она легко трансформируется из строгого офисного дресс-кода в непринужденный образ для выходного дня, если просто закатать рукава или расстегнуть несколько верхних пуговиц. Эта вещь придает свежести любому наряду и никогда не теряет актуальности.



Белая рубашка со светлыми джинсами на осень / фото из инстаграма

Структурированный пиджак

Качественно сшитый пиджак с четкими линиями плеч мгновенно подтягивает силуэт и придает собранности даже самому простому образу. Выбирая модель из качественной шерсти или плотного материала нейтрального цвета, вы получаете универсальную верхнюю одежду, которая будет уместна как на деловых переговорах, так и на дружеской встрече.



Оверсайз-жакет с джинсами на осень / фото из инстаграма

Классическая сумка из качественной экокожи

Качественная сумка лаконичной формы без большого количества яркого декора – это главная инвестиция в повседневный комфорт. Универсальный фасон позволяет сочетать такой аксессуар с любыми стилями одежды на протяжении десятилетий.



Классическая сумка без декора для базового гардероба / фото из инстаграма

Лаконичные лоферы

Лоферы из качественных материалов – это идеальный баланс между строгостью и удобством. Они легко заменяют как каблуки, так и спортивную обувь, придавая любому наряду утонченного шика. Благодаря классическому силуэту и долговечным материалам лоферы не теряют форму и остаются базой каждой осенью и весной.



Классические лоферы на осень / фото из инстаграма

Базовое ювелирное украшение

Лаконичные серьги-кольца, элегантная цепочка с подвеской или часы в традиционном дизайне – это те детали, которые завершают любой наряд. В отличие от бижутерии, качественные ювелирные изделия из драгоценных металлов не теряют блеска со временем и нередко превращаются в семейные реликвии, передаваемые по наследству.



Базовые аксессуары на все времена / фото из инстаграма

Элегантное платье-рубашка

Платье-рубашка сочетает в себе строгость классической рубашки и женственность платья. Благодаря своему крою оно подходит девушкам с любым типом фигуры, позволяя подчеркнуть талию ремнем или носить ее свободно. Это универсальный элемент, который будет уместен в гардеробе в любое время года.



Белое платье-рубашка с ремешком / фото из инстаграма

Именно такого принципа – выбора базовых вневременных вещей – придерживаются француженки. Ранее стилист Dior рассказал, из чего на самом деле состоит знаменитый французский стиль.