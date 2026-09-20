6 стильных способов носить белые джинсы осенью: проверенные формулы

С наступлением пасмурной дождливой погоды мы часто откладываем светлую одежду на верхнюю полку шкафа до наступления теплых и сухих дней. Однако стилисты убеждены, что белые джинсы – отличная основа для осенних образов, поэтому ловите лучшие идеи для их обновления в прохладный сезон.

Белые джинсы можно легко и изысканно адаптировать к прохладной погоде, ведь белый цвет служит идеальным чистым фоном для осенних текстур и цветовой палитры. Он прекрасно оттеняет глубокие оттенки хаки, бордо, коричневого и создает эффектный контраст с уютным трикотажем или кожей, пишет ELLE.

Замшевая куртка и выразительный кулон

Эффектное сочетание мягкого текстурного верха с белыми джинсами создает утонченный эффект дорогого образа. Белые джинсы визуально удлиняют силуэт, а дополнительные массивные украшения сделают образ интереснее.



Как носить белые джинсы осенью / Фото с Pinterest

Белые джинсы и кожаный бомбер

Контраст нежных и массивных фактур всегда выглядит выигрышно. В этот образ можно добавить удлиненный кружевной топ и кожаный бомбер или куртку, что создаст динамичный и современный городской лук.



Белые джинсы и черная куртка на осень / Фото из инстаграма Olivia Wayman

Классический тренч и акцентный ремень

Белые джинсы фасона barrel-leg гармонично сочетают повседневность и элегантность. Дополните их лаконичной рубашкой, классическим тренчем и акцентным ремнем, чтобы подчеркнуть талию.



С чем сочетать белые джинсы осенью / Фото с Pinterest

Яркий свитер и остроносые балетки

Ярко-красный трикотажный свитер выглядит еще более сочно на фоне снежно-белого денима прямого кроя. Мировые звезды и фэшн-блогерки выбирают именно эту комбинацию, дополняя ее элегантными остроносыми балетками и минималистичными очками.



Белые джинсы и красный свитер на осень / Фото с Pinterest

Приталенный жакет и массивные украшения

Светлый деним позволяет сделать главным акцентом жакет с четкой линией талии. Массивные серебряные или золотые украшения подчеркнут чистые линии и придадут образу сдержанного шика.



Как стильно носить белые джинсы осенью / Фото из инстаграма Enush clothing

Кардиган в клетку и темные аксессуары

Подчеркнуть осеннее настроение проще всего с помощью клетчатого принта. Мегаширокие белые джинсы в сочетании с уютным кардиганом и темными аксессуарами создают непринужденный ансамбль.



С чем сочетать белые джинсы осенью 2026 / Фото из инстаграма Second female

Кстати, ранее мы также рассказывали о практичных сочетаниях базовых вещей для прохладного времени года. Белые джинсы будут особенно стильно смотреться в дуэте с лонгсливом-хенли, который легко станет основой комфортного повседневного наряда.