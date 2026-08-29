Забудьте о черных аксессуарах: какой цвет сделает осенние образы интереснее

Этой осенью бирюзовый цвет становится новой альтернативой привычным черным и коричневым аксессуарам.

Модницы все чаще выбирают бирюзовые сумки и обувь, чтобы добавить яркий акцент даже в простой образ. Об этом пишет WhoWhatWear.

Как носить бирюзовый осенью 2026

Бирюзовые аксессуары легко вписать даже в базовый гардероб. Например, сумка такого оттенка хорошо сочетается с черным трикотажным свитером и джинсами. Яркий аксессуар сразу делает простой образ интереснее, не требуя сложных сочетаний.

Лук с бирюзовой сумкой / Фото с инстаграма hoskelsa

Бирюзовый также можно сочетать с другими яркими оттенками. Не бойтесь экспериментировать – такие сочетания помогут создать более необычный образ.

Образ с бирюзовыми аксессуарами / Фото с страницы в инстаграме maxine wylde

Еще один простой способ добавить этот цвет в гардероб – выбрать бирюзовую обувь. Этой осенью особенно популярны балетки и туфли на каблуке такого оттенка. Они могут стать яркой деталью даже простого образа.

Образ с бирюзовыми балетками / Фото с страницы в инстаграме hoskelsa

В то же время совсем не обязательно ограничиваться сумками или обувью. Этот трендовый оттенок можно добавить в образ с помощью резинок для волос, очков, колец или ремней.

Бирюзовые аксессуары / Фото с Pinterest и инстаграма

Даже небольшой бирюзовый акцент способен придать обычному образу изюминку.

Если вам нравятся голубовато-бирюзовые оттенки, ранее мы рассказывали, с какими цветами лучше всего сочетать aqua blue.