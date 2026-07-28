И в офис, и на прогулку: Кейт Миддлтон показала штаны, которые подходят почти ко всему

Когда летняя жара уже не такая изнурительная, самое время разнообразить гардероб. Если платья, шорты или юбки не для вас, а джинсы хочется хотя бы ненадолго отложить, присмотритесь к белым классическим брюкам.

Именно такую модель несколько лет назад выбрала принцесса Уэльска Кейт Миддлтон, создав элегантный образ, не теряющий актуальности и сегодня. На это обратило внимание издание Woman & Home.

Во время официального визита в Белиз в рамках карибского тура с принцем Уильямом в 2022 году Кэтрин появилась в белых широких брюках с высокой посадкой от британского бренда Alexander McQueen. Она стилизовала их с жакетом в стиле сафари насыщенного красно-оранжевого оттенка от Yves Saint Laurent, дополнив образ аксессуарами, сумкой и каблуками с острым носком.

Широкий крой и высокая посадка делают такие штаны не только стильными, но и очень комфортными. Они не сковывают движений, не парят в теплую погоду и в то же время выглядят более элегантно, чем многие другие летние модели.

Хотя для поездки в Белиз принцесса выбрала достаточно официальное сочетание, белые штаны легко адаптировать и к повседневному гардеробу. Они удачно комбинируются с футболками, топами, рубашками или легкими кардиганами, а благодаря универсальному белому цвету гармонично сочетаются с большинством оттенков.

Кстати, раньше мы уже рассказывали, что белые штаны входят в список шести летних вещей, которые останутся актуальными и в новом сезоне. Именно поэтому такая модель может стать одной из самых практичных покупок для летнего осеннего сезона.