Совсем не скучно: как правильно носить серый цвет осенью и иметь трендовый вид

Некоторые цвета в нашем гардеробе часто остаются недооцененными, и серый – один из них. Многие считают его слишком простым и невзрачным, однако при правильной стилизации он может стать основой для самых изысканных и дорогих осенних нарядов.

На самом деле серая палитра может быть довольно яркой, хотя это и может показаться странным. Серый – это универсальная основа, которая гармонично сочетается как с яркими акцентами, так и с глубокими осенними оттенками. Если вы до сих пор сомневались, как вписать этот цвет в свой гардероб, вот несколько стильных идей для вдохновения.

Верхняя одежда серого цвета

Идеальной альтернативой классическому бежевому тренчу станет верхняя одежда серого цвета. Не бойтесь выглядеть незаметно или скучно. Наоборот – серый плащ может стать отличным фоном для ваших ярких аксессуаров. Но и в сочетании со сдержанными деталями одежды белого, молочного или черного цветов он может выглядеть интересно.



Серый плащ на осень / Фото из инстаграма Ashley Smouter

Серые свитера и кофточки

Также не стоит бояться серых трикотажных кофточек и вязаных объемных свитеров. Их можно дополнять более насыщенными цветами – оранжевым, синим, бордовым. Это может быть акцентная юбка, цветные колготки, штаны насыщенного цвета.



Серый свитер и бордовая юбка / Фото с Pinterest

Серая куртка и жакет

Очень стильно и по-разному можно стилизовать серые жакеты или куртки. Осенью серая кожаная или стеганая куртка придает образу нужной структуры и современной городской эстетики. Жакет серого цвета можно легко носить как с базовыми джинсами и кедами для непринужденных прогулок, так и поверх легких платьев, играя на контрасте стилей.



Осенний образ с серой курткой / Фото с Pinterest

Монохромный серый look

Один из самых элегантных приемов сезона – сочетание разных оттенков серого в одном наряде. Необязательно подбирать вещи тон в тон: комбинируйте светло-серый, графитовый, цвет "мокрый асфальт" и серебристо-пепельный. Игра фактур (например, плотная шерсть, мягкий кашемир и гладкая экокожа) в сочетании с разной насыщенностью цвета сделает монохромный образ глубоким, сложным и визуально дорогим.



Монохромный серый образ / Фото с Pinterest

К серому наряду идеально подойдет сливовый цвет, который в этом сезоне вырвался в лидеры. Ранее 24 Канал рассказывал, как его стильно носить осенью.