Стилист из Парижа назвал деталь, которая оживит любой скучный образ: это Dopamine dressing

Желтый свитер – это именно та деталь. И речь здесь идет не только о стиле, но и об особой энергетике, которая способна легко разбавить серые будни и придать образу свежести. Такой элемент гардероба станет классным цветовым акцентом, работающим по принципу Dopamine dressing и мгновенно поднимающим настроение.

Своими практическими лайфхаками в TikTok о желтом свитере поделился украинский стилист Виктор Козак, работающий в команде модного дома Dior в Париже. По его словам, именно этот солнечный элемент гардероба способен кардинально изменить восприятие всей вашей капсульной коллекции.

Как стильно носить и с чем сочетать желтый свитер

Большинство людей привыкли избегать столь ярких цветов в повседневной жизни, считая их сложными для комбинирования. Однако желтый свитер гораздо более универсален, чем кажется на первый взгляд.

Если вы хотите создать легкий повседневный образ с изюминкой, то сочетайте желтый свитер с голубыми джинсами прямого кроя. Это абсолютная классика, которая всегда работает безотказно и придает образу непринужденной парижской элегантности.



Как носить желтый свитер с джинсами / фото из инстаграма

Для поклонников более спокойного, сдержанного и повседневного настроения идеально подойдут серые брюки – такое сочетание немного приглушает яркость и делает образ сбалансированным.



С чем сочетать желтый свитер / фото из инстаграма

Особенно выигрышно и глубоко желтый цвет раскрывается в холодный осенний период. Для создания пикантного и нетривиального аутфита выбирайте глубокие шоколадные или темные коричневые оттенки. Это могут быть кожаные брюки, классические брюки или шелковая юбка. Насыщенный коричневый фон создает роскошный контраст с желтым, делая весь ансамбль более изысканным и богатым. Кстати, посмотрите, как классно сочетается желтый с леопардовым принтом.



Желтый свитер и леопардовая юбка / фото из инстаграма

Кроме того, не стоит забывать о многослойности. Желтый свитер можно легко надеть поверх голубой или белой рубашки, сочетать с оверсайз-пиджаками или добавить белые широкие брюки для создания эффектного контраста. Экспериментируя с текстурами и оттенками нижней части наряда, вы сможете каждый день создавать совершенно новые и динамичные образы.



Многослойный образ с желтым свитером / фото из инстаграма

Правильно подобранные детали и цветовые сочетания помогают легко интегрировать даже самые яркие вещи в свой базовый гардероб. Воспользуйтесь еще одним трюком от стилистов, который сделает базовый нейтральный образ интересным.