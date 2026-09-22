Даша Квиткова показала идеальный образ на переменчивую погоду: несколько интересных фишек

Бабье лето еще впереди, а пока на улице стоит переменчивая пасмурная погода, можно поиграться с вещами из своего гардероба и создать интересные образы. Особенность начала осени – в ее нестабильной погоде, поэтому ловите фишку от известной блогерки Даши Квитковой, который поможет вам чувствовать себя комфортно.

Недавно в своем инстаграме Даша показала стильный осенний наряд с элементами многослойности, который можно смело адаптировать под свой гардероб. Для образа блогерка выбрала куртку насыщенного красного цвета на молнии от Massimo Dutti, дополнила ее серыми джоггерами на резинке от украинского бренда Friends of fashion и повязала на талию лонгслив темно-синего цвета от Zara. Лук дополняла кепка темно-синего цвета, которая перекликалась с лонгсливом.



Даша Квиткова в красной куртке и серых спортивных штанах / Фото из инстаграма блогерки

Под курткой у Даши видна белая футболка, которая также перекликалась с белыми носками. А для контраста с носками блогерка выбрала черные лоферы.



Осенний наряд от Даши Квитковой / Фото из инстаграма блогерки

Образ получился интересным и практичным. В любой момент можно надеть под куртку логслив, если на улице станет прохладнее. Даша использовала правила колорблокинга и применила принцип многослойности, что идеально работает в переменчивую погоду.

Как одевается блогерка Даша Квиткова: смотрите видео

Трюком многослойности, когда рубашку или свитер завязывают на талии, пользуются многие звездные стилисты и сами знаменитости. Этот прием касается не только тепла, но и визуальной корректировки силуэта.

Такой акцент подчеркивает талию, придает аутфиту непринужденной динамики и делает даже самый простой базовый лук более продуманным и расслабленным.

Недавно свою вариацию этой фишки продемонстрировала актриса Дженнифер Лоуренс.