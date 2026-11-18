Недавно мир кино потрясла громкая новость: новым Джеймсом Бондом стал Роберт Паттинсон. Пока фанаты обсуждают будущую франшизу, мы решили присмотреться поближе к главной женщине в жизни актера – британской модели, актрисе и певице Сьюки Уотерхаус, которую теперь в шутку называют новой "миссис Бонд". Разбираем ее уникальный стиль.

Гардероб Сьюки Уотерхаус – это идеальный коктейль из британского бохо-шика, эстетики 1970-х годов и непринужденного гранжа. В отличие от многих голливудских звезд, которые делают ставку на выверенную до миллиметра классику или "тихую роскошь", Сьюки одевается так, будто только что вышла с лондонского винтажного рынка или вернулась с музыкального фестиваля Гластонбери.

Сьюки Уотерхаус в образе в стиле бохо-шик: смотрите фото

Ее главная фишка – легкая, почти кинематографическая небрежность: взъерошенная фирменная челка-шторка, размытые стрелки и сочетание вещей, которые на первый взгляд кажутся несовместимыми.

Что носит жена Роберта Паттинсона: смотрите фото

В повседневной жизни Уотерхаус обожает объемные шубы из искусственного меха, кожаные тренчи, потертый деним, грубые ботинки и огромные солнцезащитные очки в ретро-оправе. Она умело балансирует на грани маскулинности и женственности, легко сочетая массивные мужские пиджаки или оверсайз-бомберы с полупрозрачными кружевными платьями или мини-юбками.

Сьюки Уотерхаус любит объемные шубы: смотрите фото

Даже во время беременности Сьюки осталась верна себе, превратив гардероб в манифест смелости: вместо закрытой одежды она выбирала прозрачные ткани, низкую посадку и облегающие силуэты, запустив новый тренд в звездной моде.

Сьюки Уотерхаус любит экстравагантные вещи: смотрите фото

На красных дорожках певица и модель остается верна романтической драме с ноткой рок-н-ролла. Она часто выбирает воздушные платья из шифона, тюля или бархата, глубокие вырезы, бахрому, рюши и металлизированные ткани, сотрудничая с такими брендами, как Valentino, Gucci, Fendi и Burberry. Однако даже в роскошном кутюре в образе Сьюки всегда сохраняется живой британский бунт – ни капли излишней серьезности или скудного пафоса.

Элегантный выход Сьюки Уотерхаус: смотрите фото

Кстати, Сьюки Уотерхаус, как и многие мировые звезды, присмотрелась к украинским брендам. На одном из своих выступлений она была замечена в экстравагантных шортах от FROLOV.