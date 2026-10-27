6 цветов, которые будут выглядеть старомодно зимой 2026 года: какие оттенки выбрать вместо них

Новый сезон – отличный повод пересмотреть свой гардероб и подумать, чем его дополнить зимой. Речь идет не только о теплых вещах, но и о цветах, которые помогут разнообразить привычные образы. Для этого не обязательно покупать яркое пальто или свитер – иногда достаточно добавить к наряду цветной шарф, сумку или даже носки.

Модный журнал Who What Wear опросил своих редакторов о том, какие цвета они планируют носить зимой 2026 года, а от каких хотят временно отказаться. В их мнениях нет единодушия: что одна авторша считает слишком ярким или уже привычным, другая называет своим фаворитом сезона. Поэтому редакторы поделились собственными вариантами цветов, которые можно попробовать вместо тех, что уже надоели.

В то же время не стоит воспринимать эти рекомендации как строгие модные правила. У каждого есть любимые оттенки, поэтому лучше всего ориентироваться на собственный вкус и то, в чем вы чувствуете себя комфортно. А мнения редакторов можно использовать как источник вдохновения, чтобы найти новые сочетания для зимнего гардероба.

Сланцево-серый вместо бирюзово-зеленого

Летом бирюзово-зеленые оттенки были особенно популярны, но зимой одна из редакторок Who What Wear советует обратить внимание на сланцево-серый. Это сдержанный холодный оттенок, напоминающий цвет натурального камня.

Его преимущество – универсальность. Серый свитер, штаны, пальто или шарф легко сочетаются с черной, белой, бежевой и коричневой одеждой. При этом этот оттенок имеет глубокий тон и помогает создать сдержанный, но стильный образ.

Костюм темно-серого цвета / Фото со страницы в инстаграме maaii_storeee

Тыквенный вместо бордового

Бордовый цвет уже не первый сезон остается популярным в гардеробах модниц. Однако одна из авторов издания хочет заменить его на тыквенный – насыщенный оранжевый оттенок, который придаст образам яркости. Он хорошо сочетается с коричневым, темно-синим и кремовым, поэтому пригодится тем, кто хочет разнообразить зимние образы.

Лук со свитером тыквенного цвета / Фото с инстаграма cristinalortiz

Королевский фиолетовый вместо оранжевого

В то же время оранжевый нравится не всем редакторам. Другая авторка Who What Wear, напротив, планирует отказаться от этого цвета в пользу королевского фиолетового. Это насыщенный оттенок, который сразу привлекает внимание и может стать главным акцентом образа.

Образ с фиолетовым свитером / Фото со страницы в инстаграме beckybonnie

Цвет эспрессо вместо сливового

Тем, кто не любит ярких цветов, стоит присмотреться к глубокому коричневому оттенку эспрессо. Именно его одна из редакторов выбирает вместо сливового, который относится к фиолетовой гамме.

Коричневый свитер, пальто или штаны легко впишутся в повседневный гардероб. Этот оттенок сочетается с черным, молочным, бежевым и даже голубым. А если хочется создать образ в одной цветовой гамме, можно комбинировать несколько оттенков коричневого – от светлого карамельного до темного шоколадного.

Цвет морского стекла вместо красного

Вишнево-красный цвет уже несколько лет остается заметным трендом, но для поклонниц минимализма он может показаться слишком ярким. Поэтому одна из редакторов советует обратить внимание на цвет морского стекла – мягкий, приглушенный зелено-голубой оттенок. Это удачный вариант для тех, кто хочет добавить цвета в зимние образы, но не готов к насыщенным оттенкам.

Свитер цвета морского стекла / Фото с инстаграм-страницы kolibri.by_johanna

Полуночный синий вместо черного

Черный цвет остается вне времени, однако даже поклонницам классики иногда хочется перемен. Одна из редакторов Who What Wear признается, что устала от полностью черных образов, поэтому зимой планирует чаще носить полуночный синий – глубокий темно-синий оттенок. Он поможет освежить привычные сочетания без кардинальных изменений.

Образ с темно-синим свитером / Фото с инстаграм-страницы mariellelindahl

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