Дакота Джонсон вернула в моду ретро-жакет с мехом: теперь это ультрастильно

Мода обладает удивительной способностью извлекать из прошлого детали, которые мы уже давно списали со счетов и искренне считали устаревшими. Казалось бы, фасоны с мехом на лацканах и манжетах навсегда остались в архивах начала 2000-х, однако звездные стилисты вновь возвращают их к жизни.

На днях Дакоту Джонсон поймали на выходе из нью-йоркского ресторана после премьеры фильма. Изюминкой ее вечернего образа стал темно-синий жакет из шерстяного крепа от Valentino с пушистой коричневой отделкой вдоль бортов и на рукавах.

Еще относительно недавно подобный крой вызвал бы ассоциации с архивным гардеробом прошлых десятилетий, но Дакоте удалось придать ему свежий и непринужденный вид. Она дополнила наряд классическими прямыми джинсами, черными балетками The Row и тонкими золотыми украшениями.



Дакота Джонсон в жакете с мехом и джинсах / Фото BACKGRID

С чем сочетать жакет с мехом, чтобы не выглядеть как из прошлой эпохи

Лучший прием – намеренный контраст и приземленность. Не пытайтесь играть в строгий гламур. Сочетайте его с максимально простыми базовыми вещами: потертыми джинсами прямого кроя, кожаными штанами или широкими штанами-палаццо.

Под низ идеально подойдет обычная белая футболка, тонкий кашемировый гольф или гладкий топ без кружева и лишнего декора. Что касается обуви, лучше отдать предпочтение балеткам, минималистичным лоферам или грубым ботинкам – это сбалансирует пышность меха и придаст ансамблю современной непринужденности.



Как носить вещи с мехом / Фото с Pinterest

Также такой ретро-жакет можно носить как верхнюю одежду, расстегнув пуговицы. Это придаст образу легкой небрежности и немного сгладит ретро-налет. Наденьте под него тонкую майку в стиле нижнего белья или лаконичный кроп-топ – игра разноплановых фактур выглядит современно, свежо и непринужденно.

Подобный жакет подойдет для переходной погоды, когда утром может быть очень прохладно, а днем довольно тепло. Для такой погоды также идеально подойдет бомбер, который в этом сезоне снова в моде.