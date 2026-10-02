Днями Дакоту Джонсон спіймали на виході з нью-йоркського ресторану після прем'єри фільму. Фішкою її вечірнього стилю став темно-синій жакет з вовняного крепу від Valentino з пухнастим коричневим оздобленням уздовж бортів та на рукавах.

Ще відносно нещодавно подібний крій викликав би асоціації з архівним гардеробом минулих десятиліть, але Дакоті вдалося надати йому свіжого й невимушеного звучання. Вона доповнила річ класичними прямими джинсами, чорними балетками The Row та тонкими золотими прикрасами.



Дакота Джонсон у жакеті з хутром та джинсах / Фото BACKGRID

З чим комбінувати жакет з хутром, аби не мати вигляду, наче з минулої епохи

Найкращий прийом – навмисний контраст і заземлення. Не намагайтеся грати в суворий гламур. Поєднуйте його з максимально простими базовими речами: витертими джинсами прямого крою, шкіряними штанами або широкими штанами-палаццо.

Під низ ідеально підійде звичайна біла футболка, тонкий кашеміровий гольф або гладкий топ без мережива чи зайвого декору. Щодо взуття, перевагу краще віддати балеткам, мінімалістичним лоферам чи грубим черевикам – це збалансує пишність хутра й надасть ансамблю сучасної розслабленості.



Як носити речі з хутром / Фото з Pinterest

Такий ретрожакет також можна носити як верхній одяг, розстібнувши ґудзики. Це додасть легкої недбалості образу й трохи прибере наліт ретро. Надіньте під нього тонку майку в білизняному стилі або лаконічний кроп-топ — гра різнопланових фактур має сучасний, свіжий та невимушений вигляд.

Подібний жакет підійде на перехідну погоду, коли вранці може бути дуже прохолодно, а вдень доволі тепло. На таку погоду також ідеально підійде бомбер, який цього сезону знову в моді.