Идеальный наряд для межсезонья: актриса Дакота Фаннинг показала практичное платье А-силуэта

Межсезонье заставляет искать универсальные решения для переходного гардероба между жарой и первыми холодами. Актриса Дакота Фаннинг продемонстрировала в Нью-Йорке идеальный образ с белым хлопковым платьем-рубашкой, который легко адаптировать к любому сезону.

Нью-йоркская съемочная площадка Polo Ralph Lauren превратилась в настоящий источник вдохновения для поклонников изысканного повседневного стиля. Актриса Дакота Фаннинг появилась в лаконичном белом хлопковом платье-рубашке А-силуэта с широкими короткими рукавами и классическим воротником.

Эта деталь гардероба легко трансформируется из строгого офисного наряда в непринужденный наряд для выходных. Все зависит лишь от выбранных аксессуаров и обуви.

Как носить мини-платье в конце лета

Для жарких дней Дакота выбрала непринужденный минималистичный стиль. Она скомбинировала платье-рубашку с черными кожаными вьетнамками, темными солнцезащитными очками и сумкой удлиненной формы East-West от Polo Ralph Lauren.



Дакота Фаннинг в белом платье А-силуэта / Getty Images

Такое сочетание смягчает чрезмерную строгость жесткого воротника и создает эффект легкого летнего образа. Черные детали добавляют графичности и контраста, делая белый цвет более выразительным.

Стильные трансформации для прохладной осени

С наступлением осени хлопковое мини-платье не должно прятаться на дальних полках. Чтобы адаптировать его к прохладной погоде, достаточно сделать несколько простых шагов.

Замените открытые сандалии на высокие сапоги до колена. Высокая обувь компенсирует короткую длину платья, сохраняет тепло и создает гармоничный силуэт.

Добавьте актуальный многослойный верх. Для непринужденного стиля 90-х можно накинуть свитер на плечи, а для элегантного городского образа – выбрать длинный тренч цвета хаки.

Выбирайте сумку с длинным ремешком. Модель с удлиненной ручкой удобно носить поверх осенних курток или пальто, что делает ее практичным выбором на каждый день.

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Не бойтесь экспериментировать с текстурами и выбирайте те сочетания, в которых чувствуете себя уверенно и комфортно!