Модница Даша Квиткова доказала, что эта куртка – главный хит прохладного сезона

Блогерка и обладательница хорошего вкуса Даша Квиткова доказала, что эта короткая замшевая куртка шоколадного оттенка – безусловный хит сезона, который прекрасно дополнит осенний гардероб. Модница вновь показала безупречное чувство стиля, выбрав эффектный наряд для холодных дней.

В своем инстаграме Даша часто делится повседневными образами, которые у нее получаются одновременно стильными, элегантными и практичными. На этот раз блогерка продемонстрировала эффектное преображение, собрав лаконичный и продуманный многослойный наряд.

Сначала она примерила светлые джинсы с легким клешем и удобной посадкой, а также белый топ, облегающий фигуру. Поверх него Даша надела черный вязаный свитер свободного кроя с минималистичным белым логотипом на груди.

Даша Квиткова показала осенний образ с короткой курткой: смотрите видео

Главной изюминкой образа стала роскошная укороченная замшевая куртка шоколадного цвета с массивной фурнитурой, воротником и ремешком внизу. Верхняя одежда такого кроя всегда остается актуальной, ведь она идеально выстраивает пропорции и придает образу благородного шика.

Кстати, вы заметили, как Квиткова умело подбирает вещи, которые подчеркивают ее фигуру и в то же время обеспечивают максимальный комфорт в повседневных делах? Она с удовольствием экспериментирует с фактурами и силуэтами, сочетая базовые элементы гардероба с яркими акцентами, благодаря чему каждое ее видео вдохновляет подписчиц на новые модные комбинации.



Многослойный образ Даши Квитковой / Фото из инстаграма kvittkova

Завершили ее лук с замшевой курткой стильные очки в темной оправе, лаконичная черная сумочка на цепочке и светлые туфли на каблуке с острым носком – смелый и изящный акцент.

Конечно, в холодное время года легкую обувь лучше оставлять для теплых помещений, а для улицы выбирать более практичные решения. Если вы как раз ищете актуальную пару на зиму, загляните в наш обзор – 5 самых модных моделей сапог на зиму.