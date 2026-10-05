Эппл Мартин впервые вышла на подиум: как выглядит дочь Гвинет Пэлтроу и фронтмена группы Coldplay

22-летняя Эппл Мартин, дочь актрисы Гвинет Пэлтроу и фронтмена группы Coldplay Криса Мартина, впервые вышла на подиум.

Девушка стала одной из моделей на показе Chloé весна-лето 2027 в рамках Парижской недели моды. Об этом сообщил Vogue.

Эппл представила один из образов новой коллекции креативного директора Chloé Чемены Камали. Для выхода на подиум она надела белое платье макси в фирменном для бренда богемном стиле. Наряд украшали ажурные вырезы и рюши. Образ дополнили босоножки на высокой деревянной платформе с прозрачными деталями.

Это был первый выход Эппл Мартин на подиум, однако в модельной индустрии у нее уже есть опыт. В частности, девушка ранее снималась для рекламных кампаний Chloé. В мае 2026 года она стала лицом французского Дома и представила летнюю капсульную коллекцию Chloé à la Plage. Также Эппл сотрудничала с брендами Self-Portrait и Gap Studio.

К слову, недавно свой дебют на Венецианском кинофестивале совершила 18-летняя дочь Миллы Йовович. Девушка привлекла внимание публики не только появлением на красной дорожке, но и поразительным сходством со своей знаменитой мамой.