Забудьте о льняных шортах: Дуа Липа показала неожиданный образ с панталонами

Легкий и противоречивый тренд вновь вступает в сезонную игру. В жаркие дни он предлагает альтернативу плотным тканям и привычным шортам. Образ с этой деталью может выглядеть непринужденно и в то же время сдержанно. Именно такая формула сейчас привлекает внимание модной аудитории.

Летний гардероб все чаще выходит за рамки привычных решений, когда речь идет об удобстве и выразительности в одном флаконе. Именно поэтому модницы все внимательнее присматриваются к силуэтам, которые еще вчера казались сугубо "историческими", а сегодня легко вписываются в отпускное настроение. Как сообщает Marie Claire, Дуа Липа как раз показала, что такой прийом может выглядеть очень современно.

На днях в Италии, когда температура достигала почти 30 градусов по Цельсию, певица отказалась от джинсов в пользу панталон и вышла в этом образе в районе Портофино. Известно, что певица проводила время в компании близких и праздновала предстоящую свадьбу подруги.



Дуа Липа в легком белом комплекте / фото из инстаграма

Для выхода Дуа выбрала ансамбль, вдохновленный Chloé: кружево, светлый оттенок, деликатный крой и коричневые сандалии составили легкий, но продуманный образ. Именно такая подача сделала брюки не просто экстравагантной деталью, а полноценной частью летнего vacation style.



Дуа Липа в панталонах / фото из инстаграма

Этот выбор хорошо вписывается в нынешний тренд на вещи, которые не утяжеляют силуэт и в то же время придают ему характер. В жаркий сезон панталоны служат альтернативой привычным шортам.

Образ Дуа Липы в панталонах привлек внимание модной аудитории

Показательным в этом образе стало сочетание простоты и внимания к деталям. Легкие ткани, нежная палитра и акцент на фактуре создали впечатление ненавязчивой роскоши, которую так любят в летних образах. В то же время панталоны остались достаточно смелым выбором, чтобы привлечь внимание.



Дуа Липа показала летний образ с панталонами / фото из инстаграма

Именно в таких вещах и рождается новая летняя эстетика: меньше предсказуемости, больше игры с объемом, текстурой и настроением. И если вам нравится стиль Дуа Липы, то вы точно захотите себе такие джинсы, как те, что она показала на прогулке в июле. Поверьте, эта модель идет всем.