Дженнифер Лопес показала джинсы в стиле 70-х: все модницы уже ищут похожие модели

В этом сезоне разнообразие модных джинсов настолько впечатляет, что подобрать одну идеальную пару становится настоящим вызовом даже для опытных модниц. Вот совсем недавно Дженнифер Лопес еще больше усложнила выбор, продемонстрировав нестандартную и изысканную альтернативу привычной классике.

Певица появилась на публике в трендовых бохо-джинсах с вайбом 70-х годов, которые мгновенно привлекли внимание стилистов и модниц, пишет украинский Vogue. Главная изюминка этой модели свободного кроя с легким эффектом потертости – нежное бежевое кружево, украшающее боковые швы и нижний край штанин.

Певица гармонично дополнила джинсы полупрозрачной нюдовой блузкой с высоким воротником, из-под которой выглядывал бежевый бралет, придав аутфиту легкое романтическое настроение. Чтобы подчеркнуть богемный шик, Джей Ло выбрала продуманные аксессуары: заостренные босоножки на каблуке, визуально удлиняющие силуэт, широкий замшевый пояс и сумку в тон.

Дженнифер Лопес в джинсах в стиле бохо: смотрите фото

Завершающими штрихами стали культовые ретро-очки с градиентными розово-оранжевыми линзами, золотые украшения и гладкий высокий хвост, придавший наряду современную сдержанность.

Джей Ло в джинсах в стиле бохо и кружевной кофточке: смотрите фото

Мода на богемную эстетику 1970-х продолжает удерживать лидирующие позиции в этом году. Ранее 24 Канал рассказывал о модных штанах с принтами в стиле 70-х.