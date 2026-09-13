Не синие и не черные: джинсы какого цвета стоит купить осенью 2026 года
С наступлением осени хочется немного обновить привычный гардероб, но при этом не отказываться от базовых вещей.
Одной из таких новинок могут стать джинсы цвета хаки. Этой осенью они привлекают внимание модниц и могут стать интересной альтернативой привычным синим и черным моделям. Об этом пишет издание Who What Wear.
Джинсы давно стали базовой и универсальной вещью в гардеробе. Их можно носить с простой футболкой и кроссовками, сочетать со свитером и лоферами или создавать более нарядные образы с атласным топом и обувью на каблуке.
Если классические синие и черные джинсы уже немного надоели, этой осенью их можно заменить на модель цвета хаки.
Этот оттенок поможет освежить привычные образы, но при этом не потребует кардинально менять гардероб.
Джинсы цвета хаки бывают разными – от насыщенных зеленых до светлых и приглушенных оттенков. Поэтому можно легко найти вариант, который подойдет именно к вашему гардеробу.
К тому же хаки хорошо сочетается с базовыми цветами. Такие джинсы можно носить с белым, черным, бежевым, серым или коричневым.
Они также хорошо смотрятся в сочетании с различными фактурами – например, трикотажем, кожей или замшей.
Поэтому по своей универсальности джинсы цвета хаки вполне могут составить конкуренцию классическим синим и черным моделям. В то же время они добавляют образу немного цвета и делают его интереснее. Это хороший вариант для тех, кто хочет разнообразить осенний гардероб без слишком смелых экспериментов.
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