Идеальная альтернатива на осень: герцогиня Софи показала вельветовые штаны модного цвета

С наступлением прохлады классический деним, который, возможно, уже немного надоел, уступает место более уютным и фактурным тканям, придающим образу особой изысканности. Герцогиня Эдинбургская Софи показала идеальную альтернативу джинсам, выбрав для осенних выходов стильные вельветовые штаны глубокого натурального оттенка.

Герцогиня Эдинбургская Софи во время визита в Камбрию появилась в изысканных вельветовых штанах от бренда PAIGE, пишет Woman & Home. Модель Anessa с высокой посадкой и широкими штанами в насыщенном оливково-коричневом оттенке стала настоящим воплощением осеннего уюта. Вельвет каждый год возвращается в модные тренды с первыми холодами, но именно в этом сезоне натуральные коричневые и землистые тона оказались на вершине популярности.

Фактурная ткань создает мягкий и объемный силуэт, который делает даже самый простой базовый наряд интереснее и изысканнее. Помимо эстетичного вида, качественный хлопковый вельвет отлично сохраняет тепло и дарит комфорт во время долгих прогулок.

Герцогиня Софи в коричневых вельветовых штанах: смотрите фото

Почему вельвет стал главным трендом сезона

Вельветовые штаны шоколадных, кофейных и оливковых оттенков легко заменяют привычные синие джинсы в прохладную погоду. Они выглядят более сдержанно и изысканно, позволяя легко превратить повседневный образ в стильный наряд для деловых встреч или вечерних выходов.

Герцогиня Софи сочетала свои брюки с лаконичной белой рубашкой, твидовым жакетом ME+EM и удобной обувью Meindl. Такой монохромный ансамбль в натуральной палитре визуально вытягивает фигуру и придает образу благородного шарма в стиле old money.

Как носить коричневые вельветовые штаны осенью: смотрите фото

Как правильно носить и стилизовать коричневые вельветовые штаны

Чтобы вельветовые штаны выглядели современно и гармонично, сочетайте их с вещами, контрастирующими по фактуре. Мягкий вельвет идеально смотрится в сочетании с гладкой кожей, нежным шелком, хлопковыми рубашками или плотным твидом.

Выбирайте высокую посадку и фасоны широкого или прямого кроя. Они не сковывают движений, визуально удлиняют ноги и придают силуэту стройности.



Какие штаны будут в моде осенью 2026 года / Фото Levi's

При выборе обуви ориентируйтесь на настроение образа. Для непринужденных прогулок подойдут лаконичные белые кроссовки или замшевые ботинки, а для более строгого стиля – ботильоны на каблуке или кожаные лоферы.

Придерживайтесь теплой осенней палитры. Шоколадные, кофейные, оливковые и терракотовые оттенки прекрасно гармонируют с бежевым трикотажем, белыми топами и глубоким бордо.

Если вы все-таки отдаете предпочтение классическому дениму и не готовы полностью отказаться от любимых фасонов, обратите внимание на актуальные тренды сезона. Узнайте, какие модные модели джинсов на осень 2026 года лучше всего подходят для женщин 50+ и как их стильно сочетать в повседневной жизни.