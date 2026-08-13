Гвинет Пэлтроу убеждает: эта вещь обязательно должна быть в гардеробе женщины 50+

Один из самых практичных летних силуэтов вновь оказывается в центре внимания. Его легко стилизовать без сложных решений и без потери элегантности. В тренде – приталенный крой, который заменяет привычную дневную классику. Именно такое решение уже выбирают те, кто ищет комфорт и аккуратность в одном образе.

На этот раз стильный пример подала Гвинет Пэлтроу. В своем инстаграме актриса показала вещь, которая должна быть в гардеробе каждой женщины 50+. Это бермуды, которые могут служить не просто случайной альтернативой, а продуманной основой для сбалансированного повседневного образа.

Именно такая модель шорт стала одним из ключевых весенне-летних трендов 2026 года, а самый практичный способ носить их в этом сезоне уже продемонстрировала Пэлтроу. В центре внимания оказался не только сам крой, но и то, как длина до колена может удачно сочетаться с вашей фигурой. Речь идет об образе, который легко адаптировать под разные типы фигуры и дневной гардероб.



Гвинет Пелтроу в белых бермудах / фото из инстаграма

В своем образе актриса сочетала тонкий белый кардиган с классической черной футболкой, а завершила образ четкими белыми бермудами из собственной линейки Gwyn и тонким черным ремнем, который перекликается с топом. Такой подход особенно показателен для тех, кто в жару ищет альтернативу белым джинсам, но не хочет терять ощущение ухоженности в образе.

Как носить бермуды каждый день

Бермуды до колена служат удобной основой для самых разных топов, поэтому легко вписываются в летний капсульный гардероб. Их можно стилизовать так же, как и привычные джинсы: почти любой верх будет уместен, если правильно выдержать пропорции.

Как стильно носить бермуды: смотрите фото образов

Для наиболее выразительного силуэта лучше выбирать приталенные или укороченные топы, особенно если шорты имеют более широкий и свободный крой. Также бермуды можно сочетать со светлой рубашкой оверсайз или свитшотом, но стоит лишь слегка заправить переднюю часть, чтобы придать силуэту структуры.

Белая палитра, которую выбрала Пелтроу, оказывается особенно удобной именно летом, так как служит нейтральным фоном для практически любого оттенка и принта. В таком варианте бермуды можно носить с топом в тон, как это сделала актриса, чтобы создать целостный цветовой образ.

Как стилизовать бермуды на каждый день: смотрите фото:

Не менее удачно они сочетаются с джемпером в полоску Breton stripe для морского настроения или с шелковой черной майкой, если нужен более контрастный и вечерний вариант. Именно в таком сочетании бермуды легко превращаются в свежую основу для образа на свидание без лишних сложностей.



Как стилизовать бермуды / фото из инстаграма

Почему бермуды снова стали актуальными

Показательна и сама смена отношения к этому крою: даже те, кто раньше избегал шорт, заканчивающихся у колена, все чаще рассматривают их как удобную и современную альтернативу. Именно в этом и заключается их сила – они не привлекают все внимание, а служат спокойной основой, которая не усложняет образ.

Что раньше казалось слишком сдержанным или даже сложным в стилизации, теперь воспринимается как взвешенный модный выбор. И пример Пелтроу лишь подчеркивает: бермуды могут быть не компромиссом, а одним из самых удачных решений для лета.

Найти свой стиль в любом возрасте совсем несложно. Вот простые правила, которые помогут женщине после 50 обновить свой гардероб.