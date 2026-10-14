Маникюр на Хэллоуин 2026: 10 "жутких", стильных и оригинальных дизайнов

Традиционно Хэллоуин отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. Во многих странах Европы и в США эта ночь превращается в показ интересных, забавных и жутковатых костюмов, макияжа и аксессуаров. 24 Канал предлагает также создать стильный и оригинальный маникюр.

Обычно в маникюре используют традиционные атрибуты Хэллоуина – это тыква, паутина, привидения, летучие мыши. В нашу подборку мы не только включили нейл-дизайны с этими атрибутами, но и нашли другие интересные варианты в стиле этого праздника.

Какой маникюр сделать на Хэллоуин 2026

Для любителей классики подойдет "кровавый" френч с красными потеками на молочной или прозрачной основе – он выглядит одновременно изысканно и жутко. Если хочется чего-то лаконичного, обратите внимание на красно-черный градиент или строгое матовое покрытие с золотистыми силуэтами летучих мышей.



Маникюр на Хэллоуин с красными каплями / Фото из инстаграма The nail lologist

Тем, кто предпочитает игривый настрой, понравится рисунок с микропризраками или маленькой тыквой только на одном акцентном пальце. Для утонченного мистического образа идеально подойдет тонкая серебристая паутина на глубоком черном или темно-бордовом фоне. А если вы ищете абсолютный тренд, выбирайте темный маникюр с эффектом "кошачьего глаза", который загадочно переливается на свету.



Маникюр с привидениями на Хэллоуин / Фото из инстаграма Samantha Cox



Маникюр с мумией на одном ногте / Фото из инстаграма



Милый маникюр с привидениями на Хэллоуин / Фото из инстаграма Emily Zheng



Маникюр "кошачий глаз" на Хэллоуин / Фото из инстаграма Caroline Moyes

Чтобы завершить хэллоуинский образ и сделать его по-настоящему атмосферным, можно использовать актуальные тенденции осеннего нейл-арта. Например, набирает популярность минималистичный дизайн в готическом стиле, а также всегда актуальна черная паутина на металлическом фоне. Такие акценты выглядят эффектно, легко сочетаются с повседневным гардеробом и создают праздничное настроение без лишней театральности.



Маникюр с паутиной на Хэллоуин / Фото из инстаграма Morgan Conceptual Nail Artist

Вот что еще интересного есть в плане маникюра на Хэллоуин:

Также для хэллоуинского образа подойдет маникюр со стразами, о котором 24 Канал рассказывал ранее. Это лаконичные дизайны, которые добавят легкого блеска к общей атмосфере.