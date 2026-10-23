Инфанта София впервые сменила балетки на туфли на каблуках и показала платье элегантного цвета

Младшая дочь испанского монарха Филиппа VI и королевы Летиции, 19-летняя инфанта София, в очередной раз привлекла внимание модных критиков. София посетила традиционный концерт накануне вручения Премии принцессы Астурийской в Овьедо. Младшая сестра наследницы престола решила распрощаться с детским гардеробом и впервые появилась на публичном мероприятии в изысканных туфлях на каблуках.

Испанская королевская семья собралась в полном составе в Овьедо накануне торжественной церемонии. Для 19-летней инфанты Софии этот выход стал символическим: сейчас девушка получает образование за рубежом в престижном Forward College, пишет Lana talks.

Проведя первый учебный год в Лиссабоне, она продолжила обучение в Париже, а последний год планирует завершить в Берлине. Напряженный график обучения за границей редко позволяет Софии присоединяться к официальным визитам родителей, поэтому каждое ее появление на родине становится настоящим событием.

Королевский синий и первые туфли на высоких каблуках: элегантный выбор инфанты Софии

Главной интригой вечера стал модный эксперимент инфанты. София, которая раньше почти всегда выбирала балетки или обувь на плоской подошве, надела темно-синие туфли slingback на элегантных каблуках.

Инфанта София в синем платье и туфлях на каблуках: смотрите фото

Они идеально дополнили ее платье без рукавов длины миди оттенка "королевский синий" от испанского бренда Miphai. Такой монохромный ансамбль визуально вытянул силуэт юной инфанты и показал, что ее гардероб окончательно перешел во взрослую и более изысканную фазу.



Инфанта София в платье королевского синего цвета / Getty Images

Образ королевы Летиции: элегантный кейп и коллаборация года

Не меньшего внимания удостоилась и мама инфанты, икона стиля королева Летиция. Для торжественного концерта она выбрала изысканную блузку-кейп насыщенного зеленого цвета с омбре из новой лимитированной коллаборации Elie Saab x H&M, которую сочетала со строгими черными штанами от бренда Sybilla.

Королева Летиция в зеленой блузке-кейпе: смотрите фото

Стиль королевы Летиции всегда отличается элегантностью и утонченностью. Недавно королева показала пальто нетривиального цвета, которое модницы уже добавили в свои гардеробы.