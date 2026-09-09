Сочный гардероб для холодного времени года: 10 правил, как носить яркие цвета осенью и зимой

Холодное время года вовсе не обязывает ограничиваться темной палитрой, ведь яркие оттенки придают уютным нарядам особого шарма. Яркие цвета присущи не только лету: они способны легко освежить цвет лица и поднять настроение в пасмурные дни.

Осенне-зимний сезон традиционно ассоциируется с базовой палитрой черного, серого и бежевого. Однако модные эксперты отмечают, что стильные яркие акценты могут выглядеть эффектно и уместно в холодное время года.

Добавление сочных оттенков в повседневный гардероб помогает расставить нужные акценты и придает любому наряду эффект дорогого вида.

Основные палитры для прохладного времени года

В этом сезоне стилисты советуют обратить внимание на глубокий кобальтовый синий, изумрудно-зеленый, солнечный горчичный, насыщенный красный и утонченный лавандовый. Эти оттенки прекрасно сочетаются с осенними текстурами – шерстью, кашемиром, бархатом и кожей, создавая гармоничный и согревающий эффект.

1. Начните с яркого пальто

Яркое пальто или тренч – это самый простой способ мгновенно обновить базовый гардероб, не задумываясь над комбинациями.

Выбирайте верхнюю одежду насыщенного красного или изумрудного цвета и носите ее поверх сдержанных монохромных комплектов.



Красное пальто на осень 2026 / Фото из инстаграма JariatuDanita

2. Обновите трикотажные базовые вещи

Вместо обычного серого свитера выберите модель цвета бирюзы, небесной голубизны, горчицы или нежной лаванды. Яркий трикотажный джемпер в сочетании с классическими джинсами создает свежий и непринужденный повседневный образ.



Яркий свитер на зиму 2027 / Фото из инстаграма Alexis Alcala Stauffer

3. Используйте цветные аксессуары

Аксессуары позволяют мягко интегрировать цвет тем, кто привык к нейтральной палитре. Яркая сумка, насыщенный шарф, перчатки или объемный берет легко оживляют даже самый простой черный или бежевый наряд.



Как носить яркую сумку осенью / Фото из инстаграма Nic & Liv

4. Попробуйте монохромный яркий лук

Одежда в одном насыщенном оттенке от головы до пят создает изысканный и целостный силуэт. Чтобы тотал-лук в красном или синем цвете не выглядел перегруженным, сочетайте разные фактуры – например, вязаный свитер и шелковую или кожаную юбку.



Голубовато-зеленый образ на зиму / Фото с Pinterest

5. Сочетайте яркие оттенки с темными нейтральными тонами

Надевайте яркий свитер под темный структурированный жакет или пальто, оставляя лишь деликатный цветовой акцент. Такой прием создает глубину в многослойных образах и делает цвет уместным даже в строгом дресс-коде.



Зимний образ с красными акцентами / Фото с Pinterest

6. Сочетайте насыщенные тона с приглушенными

Чтобы сбалансировать интенсивность оттенков, сочетайте их с оттенками сливочного масла, верблюжьей шерсти, оливковым или серым. Ярко-красный верх в дуэте с оливковыми брюками будет выглядеть благородно и изящно.



Красный свитер и оливковые брюки / Фото с Pinterest

7. Выбирайте акцентный низ

Обычно цветные детали выбирают для верхней части наряда, однако яркие брюки или юбка придают образу неожиданного шика.

Дополняйте цветные брюки уютным нейтральным кардиганом или кашемировым гольфом.



Желтые брюки и белый свитер / Фото с Pinterest

8. Добавляйте узоры с яркими фрагментами

Геометрические принты, клетчатый узор или флористические мотивы с яркими штрихами легко освежают зимний гардероб. Клетчатый шарф или джемпер с цветными полосками мягко связывают между собой несколько элементов образа.



Как ярко одеваться зимой / Фото из инстаграма Yasmine Ibrahim

9. Играйте с глубокими текстурами

Один и тот же цвет может выглядеть по-разному в зависимости от материала: бархат, шерсть и кожа придают оттенкам роскоши. Бархатный жакет или юбка из экокожи в насыщенных тонах всегда выгодно смотрятся на фоне зимнего пейзажа.



Как носить цветные вещи осенью / Фото из инстаграма Victoire Godart

10. Дозируйте цвет с помощью колор-блокинга

Выбирайте вещи, в которых цветные блоки уже заложены в дизайн, или сочетайте два близких оттенка в одном наряде. Деликатные цветные вставки на брюках или свитере позволяют сохранить лаконичность без излишней строгости.



Как ярко одеваться зимой / Фото из инстаграма Blair Eadie

Если вы боитесь насыщенных ярких оттенков, то добавьте в свои наряды новый трендовый лаконичный и благородный цвет. Ранее мы подробно рассказывали о том, как носить сливовый цвет в осенне-зимний период.