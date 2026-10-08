Ярослава Магучих в шляпе Baginskiy открыла свою звезду и получила рекорд Украины

Олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Ярослава Магучих получила свою именную звезду на «Площади звезд» в центре столицы. Для торжественного события легкоатлетка выбрала невероятно стильный и трендовый осенний образ, который приковал к себе все взгляды.

В среду, 7 октября, возле столичного ТРЦ "Гулливер" впервые с 2021 года пополнили "Площадь звезд". Свои именные награды получили четверо выдающихся украинских спортсменов: чемпион по фехтованию Григорий Крисс, боксер Сергей Дзинзирук, паралимпийка Александра Кононова и, конечно же, звезда Парижа-2024 Ярослава Магучих.

На торжественную церемонию 23-летняя прыгунья в высоту пришла в невероятно стильном наряде. Ярослава сочетала сдержанный серо-графитовый жакет классического кроя с дерзкими черными кожаными штанами. Однако главной изюминкой образа стала обувь: черные замшевые ботильоны на оригинальном акцентном каблуке, основание которого было украшено блестящим шариком, похожим на маленький диско-шар.

Ярослава Магучих / фото Александры Власовой

Не обошлось и без роскошных аксессуаров. Волосы чемпионки украшала модная темная кепка от всемирно известного украинского дизайнера Руслана Багинского (Ruslan Baginskiy). Головной убор с фирменным логотипом "RB", выложенным из сверкающих кристаллов, идеально подчеркнул общий настрой образа. Стоимость такой дизайнерской шляпы составляет около 18 тысяч гривен.

Ярослава Магучих / скриншот из видео

Стоит отметить, что во время открытия звезды Ярославе также официально вручили диплом рекордсменки.

Ярослава Магучих / скриншот из видео

Помимо исторического " мирового рекорда в 2,10 метра ", она была признана первой в истории абсолютной чемпионкой мира.

Мы очень ценим категорию "впервые", потому что именно она не может быть превзойдена по своему значению. Вы же сегодня впервые в "Гулливере"? Я шучу, рекорд не в этом. 11 сентября Ярослава стала первой чемпионкой World Athletics там, где собирается вся элита этого вида спорта. Так что это рекорд, который никогда не будет побит,

– заявил со сцены представитель, фиксирующий достижения.

Награждение Ярославы Магучих / видео Александры Власовой

А тим часом Ярослава Магучіх зізналася, що була здивована реакцією українців на її невдалий виступ у Діамантовій лізі. Легкоатлетка отримала хвилю критики у соцмережах і вже дала різку відповідь на хейт.



