Модные юбки на Новый год: какие модели выбрать для праздника

Поиск идеального образа на Новый год часто превращается в настоящий квест, ведь хочется выглядеть эффектно и празднично, но при этом не тратить деньги на вещь "на один вечер". Лучшим решением в этом случае станет акцентная юбка.

Праздничная юбка легко создает атмосферу вечеринки в сочетании с нарядным топом, а после праздников без проблем вписывается в ваш базовый гардероб. В этом сезоне стилисты предлагают сразу несколько беспроигрышных вариантов, которые сделают вас звездой новогодней ночи.

Первый фаворит – модели с эффектом металлик. Серебристые, золотистые или с нежным голографическим блеском юбки мгновенно привлекают внимание и не требуют сложных украшений.



Юбка с эффектом металлик на Новый год / Фото с Pinterest

Не менее актуальными остаются варианты с бахромой. Она вновь покорила подиумы, ведь придает силуэту особой динамики, легкости и игривого движения во время танцев.



Юбка с бахромой на Новый год / Фото blaireadiebee

Для ценительниц сдержанной элегантности идеально подойдет классическая атласная юбка. Ее благородный шелковистый блеск выглядит дорого и изысканно, особенно в глубоких винных, изумрудных или молочных оттенках.



Модные юбки для празднования Нового года / Фото с Pinterest

Главное преимущество таких вещей – их универсальность. По окончании праздников не стоит прятать праздничную юбку глубоко в шкаф. В повседневной жизни эти модели прекрасно играют на контрастах фактур и стилей.



Трендовые юбки на Новый год 2027 / Фото с Pinterest

Попробуйте сочетать сияющий металлик или нежный атлас с уютным объемным гольфом, классической белой рубашкой или даже непринужденной спортивной толстовкой. Добавьте грубые ботинки или любимые кеды – и вы получите стильный, современный образ на каждый день, который будет радовать вас еще не один сезон.

И ловите еще одну идею на Новый год от Сальмы Хайек, которая продемонстрировала роскошное платье красного цвета.