Этой осенью юбки носят именно так: 4 образа, которые уже покоряют модниц

С наступлением прохладной погоды юбки остаются основным элементом для создания изысканных и уютных образов. В этом сезоне модные инфлюенсерки предлагают практичные сочетания, которые легко воплотить в повседневной жизни.

Как сообщает издание Cosmopolitan, для создания актуальных осенних "луков" вовсе не обязательно полностью менять базовый гардероб. Главными фаворитами сезона стали прямые мини-юбки, прямые юбки миди и модели макси А-силуэта в уютной палитре или с классическим клетчатым принтом.

Трикотажный верх, юбка-миди и высокие сапоги

Эта уютная комбинация идеально подходит для теплой осени и позволяет комфортно прогуливаться без тяжелой верхней одежды. Мягкий трикотаж придает образу фактурность, а элегантная длина миди в сочетании с сапогами создает стройный силуэт.

Модный образ с мини-юбкой на осень 2026 / Фото Pinterest

Чтобы не замерзнуть в более прохладные дни, стилисты советуют надевать под свитер тонкий хлопковый лонгслив или термобелье, а шею украсить шелковым платком.

Свитер с V-образным вырезом, мини-юбка и плоская подошва

Образ в игривом стиле preppy станет отличным решением для повседневных выходов. Многослойность с лонгсливом или рубашкой под свитером придает луку динамики и сохраняет тепло.

С чем носить юбку осенью / Фото Pinterest

Вместо привычных сапог можно надеть высокие носки и сочетать их с удобными балетками, кроссовками или лоферами на плоской подошве.

Классический тренч, юбка-колонна и остроносые туфли

Сочетание стройной юбки-колоны с тренчем создает сдержанный и чрезвычайно элегантный силуэт. Удлиненные линии визуально вытягивают фигуру, а остроносая обувь придает образу изысканности.

Стильный образ с тренчем и юбкой на осень / Фото Pinterest

Абсолютную лаконичность наряда можно разбавить с помощью акцентной сумки или лаконичных украшений.

Кожаная куртка, клетчатая юбка и сапоги

Клетчатый принт всегда мгновенно создает осеннее настроение, а кожаная куртка прекрасно уравновешивает романтичность юбки. Высокие сапоги делают этот "лук" завершенным и практичным для любой погоды.

Образ с кожаной курткой и клетчатой юбкой / Фото Pinterest

А чтобы создать более яркий наряд, выбирайте юбку в цветную клетку вместо традиционного тартана.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как стилист Dior советует носить плетеную сумку осенью.