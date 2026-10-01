Осенний фаворит Кейт Миддлтон: принцесса показала пальто, которое не выйдет из моды
Кейт Миддлтон уже по полной демонстрирует свои осенние образы, которые мы уже можем взять на вооружение. Наше внимание привлекло шерстяное пальто принцессы элегантного и утонченного цвета.
Пока погода балует нас теплыми солнечными днями, у нас еще есть время позаботиться о своем комфорте и стиле. Если вы как раз ищете теплую верхнюю одежду на глубокую осень, то обратите внимание на модель пальто принцессы Уэльской.
Недавно для визита в волонтерскую организацию West Sussex Minibus герцогиня выбрала пальто от Jigsaw элегантного оттенка. В целом Кейт со своими стилистами продемонстрировала идеальный пример монохромного делового стиля, обыграв сдержанную серую палитру с помощью различных текстур и глубоких акцентных деталей.
Кейт Миддлтон показала вневременное пальто: смотрите фото
Главным украшением образа стало длинное шерстяное пальто классического графитового цвета от бренда Jigsaw. Элегантный силуэт с широкими лацканами и массивными пуговицами создает четкую вертикаль, визуально вытягивая фигуру и придавая наряду особую солидности. Такая модель пальто в этом сдержанном цвете уже стала классикой и не выйдет из моды.
Под пальто Кейт надела шелковую блузку Reiss нежно-пепельного оттенка. Главная фишка блузки – воротник в виде мягкого узла. Он придает строгому "мужскому" крою пальто и штанов необходимую легкость.
Принцесса Уэльская в сером наряде: смотрите видео
Образ дополняют классические штаны прямого кроя средней посадки со стрелками в светло-сером оттенке. Они идеально подобраны по длине и гармонично сочетаются с общей серой гаммой.
Чтобы монохромный наряд не выглядел скучно, принцесса Уэльская добавила роскошный контраст с помощью оттенка спелой вишни. Она выбрала замшевые туфли-лодочки на высоком каблуке и небольшую кожаную сумочку в тон обуви.
В данном случае аксессуары в бордовом цвете также можно заменить на сливовый, который в этом сезоне максимально актуален.