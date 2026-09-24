С жакетом в "гусиную лапку": Кейт Миддлтон показала беспроигрышный осенний образ

Кейт Миддлтон продемонстрировала простой и элегантный осенний образ, который легко повторить для работы или других повседневных дел.

Кэтрин сделала ставку на классическое сочетание базовых вещей, добавив к нему несколько стильных деталей. Фотографии появились на странице принца и принцессы Уэльских в инстаграме.

23 сентября Кейт посетила центр The Forward Trust в Саутенде по случаю Недели осведомленности о зависимости. Там она присоединилась к занятию по посадке растений в рамках программы Forward Growing. Каждую неделю участники таких встреч проводят время на природе, занимаются садоводством и общаются друг с другом. Такие занятия помогают им заботиться о своем самочувствии и приобретать новые навыки.

Для публичного выхода Кейт выбрала черные штаны, темно-коричневый топ, жакет с узором "гусиная лапка" и лоферы. Такое сочетание выглядит сдержанно, но в то же время не кажется скучным благодаря жакету с принтом. К тому же пиджак имел слегка приталенный крой, который подчеркивал талию, придавая образу элегантность.

Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма принца и принцессы Уэльских

Свой образ принцесса дополнила золотыми серьгами и цепочкой на шее.

Каштановые волосы Кейт уложила в объемные локоны, а завершила образ легким естественным макияжем.

Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма принца и принцессы Уэльских

Такой образ легко повторить для офиса. Для этого достаточно сочетать черные штаны, базовый топ и классический жакет. Если хочется более сдержанного варианта, жакет в клетку можно заменить на однотонный.

Кстати, перед этим Кейт Миддлтон продемонстрировала модное платье, которое идеально подходит для осени.