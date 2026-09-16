Кейт Мосс показала идеальный вневременной образ для женщин 50 плюс: этот аутфит легко повторить
Классическое сочетание джинсов и рубашки остается безупречным выбором для любого возраста и сезона. Супермодель Кейт Мосс на Неделе моды в Нью-Йорке доказала, что этот простой ансамбль может выглядеть роскошно и свежо даже в категории 50+.
Для посещения показа Tommy Hilfiger 52-летняя икона стиля выбрала непринужденный, но чрезвычайно изысканный наряд. Она сочетала голубую рубашку в тонкую полоску с джинсами прямого кроя и высокой посадкой.
Секрет успеха этого стильного ансамбля заключается в простых элементах капсульного гардероба, которые визуально удлиняют силуэт и подчеркивают линию талии. Такое сочетание – универсальное решение для женщин 50+, ведь оно придает легкости и омолаживает без лишних усилий.
Кейт Мосс в джинсах и белой рубашке / Getty Images
4 детали, которые формируют образ Кейт Мосс
Чтобы воссоздать этот элегантный и практичный наряд, понадобится всего несколько качественных базовых элементов:
- Рубашка в полоску: классический крой из хлопка придает деловой собранности. Модель оставила несколько верхних пуговиц расстегнутыми, добавив образу непринужденного шарма.
- Джинсы прямого кроя с высокой талией: синий деним среднего оттенка без потертостей делает силуэт стройнее и визуально удлиняет ноги.
- Черные кожаные лодочки: обувь на высоком каблуке мгновенно превращает повседневный наряд в вечерний.
- Сумка с шелковым платком: бордовый аксессуар с привязанным ярким платком создает современный цветовой контраст.
Кейт Мосс на Неделе моды в Нью-Йорке 2026: смотрите видео
Как адаптировать тренд к повседневной жизни
Кейт Мосс демонстрирует, как правильно расставить акценты, чтобы простой комплект из денима выглядел роскошно и элегантно. Вы можете легко заменить каблуки на удобные белые кеды для повседневных дел или оставить туфли для вечернего выхода.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, какие фасоны джинсов можно смело выбирать на осень женщинам 50+, чтобы всегда чувствовать себя уверенно и привлекательно.