Для відвідування показу Tommy Hilfiger 52-річна ікона стилю обрала невимушений, але надзвичайно вишуканий аутфіт. Вона поєднала блакитну сорочку в тонку смужку з джинсами прямого крою та високою посадкою.

Секрет успіху цього стильного ансамблю полягає у простих елементах капсульного гардероба, які працюють на візуальне видовження силуету та підкреслення лінії талії. Таке поєднання є універсальним рішенням для жінок 50+, адже додає легкості й омолоджує без зайвих зусиль.



Кейт Мосс у джинсах та білій сорочці / Getty Images

4 деталі, які формують образ Кейт Мосс

Щоб відтворити цей елегантний і практичний аутфіт, знадобиться лише кілька якісних базових елементів:

Сорочка в смужку: класичний крій із бавовни надає ділової зібраності. Модель залишила кілька верхніх ґудзиків розстебнутими, додавши образу невимушеного шарму. Джинси прямого крою з високою талією: синій денім середнього тону без потертостей робить силует стрункішим та візуально видовжує ноги. Чорні шкіряні човники: взуття на високих підборах миттєво перетворює повсякденний комплект на вечірнє вбрання. Сумка з шовковою хусткою: бордовий аксесуар із прив'язаною яскравою хусткою створює сучасний кольоровий контраст.

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Як адаптувати тренд у повсякденність

Кейт Мосс демонструє, як розставити деталі, щоб простий комплект із деніму мав розкішний та елегантний вигляд. Ви можете легко замінити підбори на зручні білі кеди для щоденних справ або залишити туфлі для вечірнього виходу.

До речі, раніше ми розповідали про те, які фасони джинсів можна сміливо обирати на осінь жінкам 50+, щоб завжди почуватися впевнено та привабливо.